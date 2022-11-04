«باهي» يفرض كلمته في كأس الوثبة بـ «مضمار جلين»



أبوظبي (الاتحاد)



سيطر المالك والمدرب يوهان فرستربين، على المركزين الأول والثاني، في فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2100 متر، الذي أقيم بمضمار والوني ـ جلين في بلجيكا، تحت مظلة «النسخة الـ 14» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وفرض «باهي دا» بقيادة كريستوف ديهنس كلمته، حين تفوق بفارق 3 أطوال عن رفيق إسطبله، «تيكس دا»، بقيادة كوين كليجمانس.

وسجل البطل 2:30:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث، بفارق 5 أطوال عن الثاني «لا مي كي» لسعيد جداري، وبإشراف نفس المالك، وقيادة ستيفان برو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.