السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«باهي» يفرض كلمته في كأس الوثبة بـ «مضمار جلين»

«باهي» يفرض كلمته في كأس الوثبة بـ «مضمار جلين»
4 نوفمبر 2022 11:28

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة «والوني جلين»
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير بلجيكا


سيطر المالك والمدرب يوهان فرستربين، على المركزين الأول والثاني، في فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2100 متر، الذي أقيم بمضمار والوني ـ جلين في بلجيكا، تحت مظلة «النسخة الـ 14» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وفرض «باهي دا» بقيادة كريستوف ديهنس كلمته، حين تفوق بفارق 3 أطوال عن رفيق إسطبله، «تيكس دا»، بقيادة كوين كليجمانس.
وسجل البطل 2:30:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث، بفارق 5 أطوال عن الثاني «لا مي كي» لسعيد جداري، وبإشراف نفس المالك، وقيادة ستيفان برو.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول
كأس الوثبة ستاليونز
بلجيكا
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
«تويتر» تسرح 50 في المائة من الموظفين
اليوم 07:35
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم
اليوم 07:33
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©