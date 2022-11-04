«الصارم» يطارد «اللقب العربي» في «جبل علي»



دبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يشهد مضمار جبل علي «السبت» السباق الثاني للخيول، الذي يقام ضمن سباقات الموسم 2022-2023، ويقام من 7 أشواط، وخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وبقية الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة 530 ألف درهم.

ويتصدر «الصارم» صاحب التصنيف الأعلى، ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب الساحل للمقاولات، البالغ جائزته 50 ألف درهم، وتشارك فيه 16 خيلاً، وينافسه كل من «بارجة»، و«ديزرت».

وسيكون «بواسل» خصماً صعباً في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب الشعفار للاستثمار، البالغ جائزته 72 ألف درهم، وينافس على اللقب «وان آيديا»، و«اكسبريس روت».

ويواجه «راكز» تنافس قوي من غريمه «ديجنتي جوي» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب مركز دبي العقاري، البالغ جائزته 80 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر 9 خيول تتنافس على لقب جرين اواسيس تريدنج البالغ جائزته 60 ألف درهم، وأبرز المرشحين هو «مرسال» وينافسه «جرين تيم ستيشن» و«بلاك مارك».

ويشتد الصراع بين «تينبري ويلز»، و«شامخ» و«زمان» في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1600 متر، على لقب سباق شادويل البالغ جائزته 96 ألف درهم.

وخصص الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الاصيلة «تكافؤ» على لقب سباق مضمار جبل علي، البالغ جائزته 76 ألف درهم، وتشارك فيه 6 خيول، أبرزها «هايد بارك»، و«انتولد سيكريت»، و«فيربوتين».

وسيكون التنافس في الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متر، محتدماً بين «ترومبيت مان»، و«راكيز» على لقب شركة هايف «تكافؤ» البالغ جائزته 96 ألف درهم.