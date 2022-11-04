«الإمارات للدراجات» يضم فاين

أبوظبي (الاتحاد)



تعاقد فريق الإمارات للدراجات مع جاي فاين، حتى نهاية عام 2024، وظهر فاين «26 عاماً» دراجاً محترفاً على الساحة هذا العام، محققاً انتصارين في مرحلتين خلال جولته الكبرى الثانية في فويلتا إسبانيا 2022، وعلى منصات التتويج عموماً في الجولتين بتركيا والنرويج، وانطلق فاين بنجاح إلى الطريق، بعد أن صنع اسمه من خلال عالم الرياضات الإلكترونية، ويأمل في التطور أكثر في الفريق الإماراتي.

وقال فاين: متحمس للانضمام إلى فريق الإمارات، الذي يضم مزيجاً قوياً من الدراجين الذين يملكون خبرة بدول الخليج، وهي الخطوة المنطقية في مسيرتي المهنية.

وأضاف: ممتن للفرص التي منحني إياها «البيسين»، وكيف ساعدني في العثور على مكاني في البيلوتون، ومتحمس للموسم الجديد مع فريق الإمارات، وحريص على تحسين طموحاتي في دول الخليج مع مساعدة الزملاء في اقتناص الألقاب.

وقال ماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي ومدير الفريق: أثبت فاين نفسه كدراج من الدرجة الأولى، ونشعر بأنه لا يزال يملك الطموح للنمو والتطور أكثر على الطريق، وجاء إلى الدراجات في وقت متأخر نسبياً، لكنه تقدم بسرعة كبيرة، وأظهر عقلية جيدة ورغبة حقيقية في الانضمام إلى الفريق، ونأمل أن نعمل معاً لسنوات عديدة جيدة.