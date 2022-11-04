السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الإمارات للدراجات» يضم فاين

«الإمارات للدراجات» يضم فاين
4 نوفمبر 2022 11:19

أبوظبي (الاتحاد)


تعاقد فريق الإمارات للدراجات مع جاي فاين، حتى نهاية عام 2024، وظهر فاين «26 عاماً» دراجاً محترفاً على الساحة هذا العام، محققاً انتصارين في مرحلتين خلال جولته الكبرى الثانية في فويلتا إسبانيا 2022، وعلى منصات التتويج عموماً في الجولتين بتركيا والنرويج، وانطلق فاين بنجاح إلى الطريق، بعد أن صنع اسمه من خلال عالم الرياضات الإلكترونية، ويأمل في التطور أكثر في الفريق الإماراتي.

أخبار ذات صلة
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
لافروف يزور المدرسة الروسية في أبوظبي

وقال فاين: متحمس للانضمام إلى فريق الإمارات، الذي يضم مزيجاً قوياً من الدراجين الذين يملكون خبرة بدول الخليج، وهي الخطوة المنطقية في مسيرتي المهنية.
وأضاف: ممتن للفرص التي منحني إياها «البيسين»، وكيف ساعدني في العثور على مكاني في البيلوتون، ومتحمس للموسم الجديد مع فريق الإمارات، وحريص على تحسين طموحاتي في دول الخليج مع مساعدة الزملاء في اقتناص الألقاب.
وقال ماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي ومدير الفريق: أثبت فاين نفسه كدراج من الدرجة الأولى، ونشعر بأنه لا يزال يملك الطموح للنمو والتطور أكثر على الطريق، وجاء إلى الدراجات في وقت متأخر نسبياً، لكنه تقدم بسرعة كبيرة، وأظهر عقلية جيدة ورغبة حقيقية في الانضمام إلى الفريق، ونأمل أن نعمل معاً لسنوات عديدة جيدة.

الإمارات
جنوب أفريقيا
الدراجات الهوائية
إسبانيا
تركيا
النرويج
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
«تويتر» تسرح 50 في المائة من الموظفين
اليوم 07:35
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم
اليوم 07:33
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©