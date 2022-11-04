«صراع الصدارة» يشعل «ختام التاسعة»



معتصم عبدالله (دبي)



يتجدد الصراع على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، مع إسدال الستار على الجولة التاسعة مساء السبت، بإقامة 4 مباريات، حيث يحل الشارقة ضيفاً على الظفرة، ويستقبل الوحدة نظيره دبا، فيما يستضيف الوصل فريق عجمان على ملعب «زعبيل»، ويلتقي اتحاد كلباء وبني ياس على ملعب الأول.

وتتركز الأنظار على السباق المستمر بنهاية الجولة الماضية بين الشارقة «المتصدر» والوحدة «الوصيف» برصيد 16 نقطة لكل منهما، حينما يحل الأول ضيفاً على الظفرة، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، والذي يأمل بدوره «الاستفاقة» تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه «العائد» ألكسندر فيلسوفيتش، والذي تولى المهمة بنهاية الجولة الماضية، خلفاً لمواطنه نيبوشا.

ويمني «الملك» النفس بالعودة السريعة إلى «المسار الصحيح»، بعد الخسارة في الوقت بدل الضائع أمام الوحدة 0-1 في الجولة الماضية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة مع نهاية الجولة، ويعول على أفضليته بعدم الخسارة في آخر 7 مواجهات أمام «الفارس»، بالفوز في 6 مباريات والتعادل في واحدة.

وينتظر جمهور الشارقة «البصمة الأولى» للمهاجم السنغالي ديوب، والذي يستعد لخوض مباراته الرابعة، في مواجهة فريقه السابق الظفرة، بعدما سبق له تسجيل هدفين بقميص شباب الأهلي أمام «الفارس»، في المقابل يتطلع «أصحاب الأرض» إلى تجنب الخسارة الخامسة على التوالي، في مشوار الفريق، واستعادة ذاكرة «الفوز الغائبة» منذ انتصاره الوحيد في الدوري على حساب شباب الأهلي 3-2 في الجولة الرابعة.

ويستضيف استاد آل نهيان معقل فريق الوحدة مواجهة «أصحاب السعادة» العائد بانتصار ثمين أمام الشارقة 1-0 في الجولة الماضية، أمام ضيفه دبا «الأخير» برصيد «نقطة»، في مباراة هي الأولى للفرنسي جريجوري مدرب «النواخذة» أمام فريقه السابق الوحدة.

وتبدو كفة «أصحاب الأرض» الأرجح، من واقع تفوقه المطلق على «النواخذة»، بعدم الخسارة في اللقاءات الـ 10 التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين، حيث حقق الفوز 9 مرات، والتعادل في مباراة واحدة، ويعد دبا واحداً من بين 5 فرق لم يخسر الوحدة أمامها مطلقاً في الدوري، إلى جانب أندية حتا، خورفكان، العروبة، والبطائح، وتبدو المفارقة في مواجهة الليلة في تباين المحصلة الهجومية ما بين «العنابي» صاحب ثاني أقوى هجوم في الدوري برصيد 19 هدفاً، بقيادة البرازيلي بيدرو هداف الفريق، مقابل 4 أهداف فقط لـ «النواخذة» صاحب لقب أضعف هجوم في الدوري.

ويشعل «فارق النقطة» التي تفصل الوصل «الرابع» برصيد 15 نقطة، وضيفه عجمان «السادس»، أجواء المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب «زعبيل» معقل «الإمبراطور»، حيث ينشد أصحاب الأرض تجاوز آثار الخسارة الأولى في الدوري أمام مضيفه الجزيرة 0-2 في الجولة الماضية.

في المقابل يأمل «البرتقالي» في العزف على أنغام النتائج الإيجابية، بتجنب الخسارة للجولة السادسة على التوالي، للمرة الثانية في مشوار الفريق في الدوري، بعد الأولى موسم 2017- 2018، وستكون مباراة الليلة الـ 21 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، حيث يتفوق الوصل برصيد 10 انتصارات، مقابل 6 مرات لعجمان، فيما حسم التعادل 4 مباريات أخرى.

ويقف اتحاد كلباء في مباراته أمام ضيفه بني ياس على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد في مشوار «النمور»، بحصد «الفوز الرابع» في المباريات على أرضه، بعدما حقق 3 من 4 انتصارات خلال الموسم الحالي في معقله بكلباء أمام الظفرة ودبا 2-0، والنصر 5-3 في الجولة الماضية.

ولن تكون مهمة «النمور» الذي يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، سهلة أمام ضيفه «السماوي» صاحب المركز التاسع وله 11 نقطة، حيث تميل الأفضلية في المواجهات لمصلحة بني ياس، بالفوز في 8 من أصل 14 مباراة، مقابل الخسارة مرتين فقط، والتعادل في 4 لقاءات، وحصد بني ياس 7 من أصل 11 نقطة، في سجله الحالي، خلال المواجهات الثلاث الأخيرة في الدوري.



مباريات السبت



الوحدة - دبا 16:45

الظفرة - الشارقة 16:45

اتحاد كلباء - بني ياس 19:30

الوصل - عجمان 19:30



أفضلية «الملك»



يتفوق الشارقة في المواجهات المباشرة أمام الظفرة في «دوري المحترفين»، بالفوز في 9 مباريات، مقابل 6 مرات للظفرة، فيما حسم التعادل 7 مباريات، وسجل «الملك» 27 هدفاً في مرمى «الفارس»، مقابل 22 هزت شباكه.



«العنابي» يطارد «الثامن»



حقق الوحدة قبل مباراته أمام ضيفه دبا، الفوز في آخر 7 مواجهات أمام الفرق الصاعدة لدوري المحترفين، ليرفع «العنابي» إجمالي انتصاراته أمام الفرق الصاعدة إلى 32 فوزاً، مقابل الخسارة في 9 لقاءات، والتعادل في 6 مباريات، ويعد تيجالي هداف مواجهات الفريقين برصيد 13 هدفاً.

«البرتقالي» يلمع في «زعبيل»



يعول عجمان على أفضليته في المواجهات الأخيرة أمام مضيفه الوصل على ملعب «زعبيل»، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلين، مقابل خسارة واحدة في آخر 6 مواجهات بين الفريقين، ويملك عجمان في سجله 36 هدفاً في مرمى الوصل، مقابل 40 هدفاً لـ «الإمبراطور».



خمينيز «كلمة السر» في «السماوي»



أسهم نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس في النسبة الأكبر لأهداف فريقه أمام كلباء في الدوري، بتسجيله هدفين وصناعة أربع أهداف خلال 4 مباريات، وهو يمني النفس بزيادة الغلة في مواجهة السبت، بعدما سجل فريقه 24 هدفاً في المواجهات السابقة مقابل 14 استقبلتها شباكه.



