«إجهاد الوتر» يُبعد هاردن 4 أسابيع



واشنطن (أ ف ب)

يغيب جيمس هاردن، أفضل هداف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ثلاث مرات، لمدة شهر عن فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز، بسبب إجهاد في وتر قدمه اليمنى، وفق ما أفادت تقارير عدة.

وذكرت شبكة «اي أس بي أن» وموقع «فيلاديلفيا إنكوايرر»، أن أفضل لاعب في الدوري عام 2018 سيغيب إثر الإصابة التي تعرض لها، خلال خسارة فريقه على أرضه أمام واشنطن ويزاردز.

ويحقق ابن الـ33 عامًا معدلات 22 نقطة، 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات في المباراة الواحدة هذا الموسم مع فريقه الذي يحتل المركز الثامن في المنطقة الغربية مع 4 انتصارات و5 هزائم.

وغاب جويل إمبيد عن ثلاث من مباريات سيكسرز الأربع الأخيرة بسبب المرض وسيكون على الكاميروني الذي يحقق معدلات 27.2 نقطة و9.5 متابعات هذا الموسم قيادة الفريق، إلى جانب تايريز ماكسي الذي يسجل معدل 24.2 نقطة هذا الموسم، الأعلى في مسيرته.