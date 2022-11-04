«ماسترز باريس» تمنح ديوكوفيتش «الفوز 18»



باريس (أ ف ب)

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً بالدور ربع النهائي من دورة باريس-بيرسي للماسترز في التنس، ولحق به الصربي نوفاك ديوكوفيتش ليواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

وتفوق ألكاراس بسهولة على البلغاري جريجور ديميتروف 6-1 و6-3 في 71 دقيقة.

وكان ألكاراس استهل مشواره في الدورة بفوز سريع أيضاً على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة.

ويلتقي الإسباني في الدور التالي مع الدنماركي الشاب هولجر رونه الفائز على الروسي أندري روبليف التاسع عالمياً 6-4، 7-5.

ويضمن ألكاراس البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي اعتلاه، بعد تتويجه ببطولة فلاشينج ميدوز في سبتمبر الماضي، ليصبح بعمر التاسعة عشرة اصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، حتى نهاية هذا العام في حال تتويجه باللقب في باريس.

وجدد ديوكوفيتش فوزه على الروسي كارن خاتشانوف، وتغلب عليه للمرة السابعة توالياً والثامنة في مواجهاتهما التسع، عندما حسم مواجهتهما في باريس 6-4، 6-1، ويلتقي حامل اللقب في باريس ست مرات «رقم قياسي»، مع الإيطالي لورنتسو موزيتي الذي أقصى النرويجي كاسبر رود المصنف رابعاً عالمياً 4-6، 6-4، 6-4.

وحقق ديوكوفيتش فوزه الثامن عشر توالياً في الدورات الفردية، وتعود آخر هزيمة الى ربع نهائي رولان جاروس ضد الإسباني رافايل نادال، علماً أن الأخير ودّع من مباراته الاولى في باريس ضد الأميركي تومي بول.