ديباي «الهروب» قبل «المونديال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني، يتعمد تأخير فترة تعافيه من الإصابة في أوتار الركبة اليسرى، والتي لحقت به 22 سبتمبر الماضي، خلال لقاء لمنتخب بلاده أمام بولندا، في دوري الأمم الأوروبية، إذ أن التوقعات الأولية تشير إلى أن التعافي من الإصابة يحتاج ما بين 4 و5 أسابيع على أقصى تقدير، إلا أن الأسابيع الخمسة مضت من دون أن يتحدد موعد عودة ديباي، في الوقت الذي يخوض فيه «البارسا» مباراتين مهمتين، قبل توقف الدوريات الأوروبية، من أجل استعداد المنتخبات لانطلاق كأس العالم 20 نوفمبر الجاري.

والمباراتان هما ألميريا وأوساسونا في الدوري الإسباني «الليجا»، ولن يشارك ديباي في أي منهما على الأرجح.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية متعددة أن هذا الحذر المبالغ فيه، من جانب النجم الهولندي، إنما يعني إنه لا يريد المجازفة باللعب، حتى لا يتعرض لإصابة جديدة، تحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال.

وأضافت المصادر نفسها أن المشككين في النادي «الكتالوني» يزعمون أن ما يفعله ديباي «إستراتيجية» واضحة المعالم لبلوغ «المونديال»، وهو في أتم صحة وأفضل «فورمة»، لأنه يدرك أن أي عودة جبرية، أو أي انتكاسة محتملة في هذه المرحلة من الموسم، ستبعده عن اختيارات مواطنه لويس فان جال المدير الفني.

وتابعت المصادر نفسها قائلة: الشعور داخل أروقة النادي «الكتالوني» يدور حول أمر واحد لاثاني له، وهو أن ديباي يتعمد تأخير تعافيه من الإصابة، لكي لا ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق، وبالتالي عدم المشاركة في المباراتين القادمتين.

وذكرت صحيفة «آس» أن إدارة «البارسا» أصبحت تضيق ذرعاً مما يفعله هذا النجم الهولندي، الذي سبق له أن رفض أكثر من عرض جيد للرحيل في «الميركاتو الصيفي»، من أندية الصفوة وأبرزها مانشستر يونايتد الذي يقوده مدير فني هولندي «إيريك تين هاج».

يذكر أن ممفيس ديباي المولود في 13 فبراير 1994 «28عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية في آيندهوفن «2011-2015»، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد «2015-2017»، وبعدها انتقل إلى أوليمبيك ليون حتى 2021، حيث استقر في برشلونة.

ولعب ديباي لجميع الفئات العمرية لمنتخبات بلاده تحت 15و16و17و19و2021، وتم تصعيده إلى المنتخب «البرتقالي» الأول عام 2013، حيث لعب حتى الآن 80 مباراة دولية وسجل 42 هدفاً.