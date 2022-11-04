لابورتا: اعتزال بيكيه «نموذج ولاء»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في مفاجأة مذهلة للكثيرين داخل برشلونة وبين جماهيره، وفي الأوساط الرياضية الأوروبية كلها، أعلن قلب الدفاع المخضرم جيرار بيكيه اعتزاله نهائياً، مشيراً إلى أن مباراة ألميريا في الدوري الإسباني «الليجا» السبت هي الأخيرة التي يلعبها في «الكامب نو» قبل اعتزاله. قرار بيكيه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك مدى حبه وولائه وتعلقه بناديه «الكتالوني» الذي شهد أفضل فترات حياته، إذ أن عقد ينتهي في «صيف 2024»، ورغم ذلك لم يتردد في إعلان اعتزاله الآن.

وما فعله النجم بيكيه، الذي فاز بكل شيء مع النادي الكتالوني «8 ليجا و4 شامبيونزليج، و7 كأس الملك، و6 سوبر محلي، و3 سوبر أوروبي، و3 كأس عالم للأندية، وكأس العالم 2010، و«يورو 2012» مع منتخب الروخا»، دفع خوان لابورتا رئيس النادي إلى الإشادة بقراره، من خلال حديث لتليفزيون النادي، والتأكيد على أن ما فعله «لفتة رائعة» لن ينساها النادي وجماهيره، ونموذج للولاء والانتماء لا مثيل له، رغم أن عقده ينتهي بعد أكثر من عامين كاملين.

وقال لابورتا: بيكيه اتخذ قراره طواعية وبكامل إرادته، من أجل مساعد النادي.

وألمح إلى أن بيكيه يبذل كل ما في وسعه، من أجل مساعدة النادي فعلاً، في تحسين وضعه المالي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التفاوض، من أجل التوصل إلى «أرضية اتفاق» بشأن فسخ التعاقد.

واعترف لابورتا بأن بيكيه يتفهم جيداً وضع النادي المالي، وضرورة عدم مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، وقال: نعم يتفهم بيكيه كل ذلك جيداً، ويتصرف طواعية، ومن دون أي ضغوط، حباً في النادي، ورغبة في مساعدته على تخطي أزماته المالية.

وأشار لابورتا إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع بنود فسخ العقد. وتحدث كثيراً عما سيحظى به بيكيه من إشادة من كل عشاق «البارسا» وجماهيره في كل مكان، بوصفه أحد أفضل مدافعي جيله، معترفاً بأن القرار صعب على أي لاعب، ولكنه جاء بعد تفكير عميق ومتأني، وسوف نقف دائماً إلى جواره وفي خدمته.

وأشار: ما يأمله بيكيه يتطابق تماماً مع يجب حدوثه عند اعتزال شخص مهم جداً للنادي.

جيرار بيكيه المولود في 2 فبراير1987«35عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية في مانشستر يونايتد «2004-2008»، بعد تخرجه من أكاديمية لامازيا الكتالونية، وإعارته إلى ريال سرقسطة موسم «2006-2007»، وعاد إلى برشلونة في 2008 حتى الآن.

ولعب بيكيه لجميع الشباب الإسبانية تحت 15و16و17و19و20و21 سنة، وانضم للمنتخب الأول موسم 2008-2009، حيث لعب 102مباراة وسجل 5 أهداف.