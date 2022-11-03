الإمارات تطلب إعادة النظر في نظام تقييم «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

تقدمت الإمارات بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتعلق بضرورة إعادة النظر في آلية ترتيب الدوريات المحترفة بالقارة في المعيار الفني، الذي يتسبب في توزيع متباين للمقاعد المشاركة في كل نسخة بدوري الأبطال، وذلك بعدما تقاربت النقاط الخاصة بالمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي بنقاط المشاركة في دوري الأبطال، ما أدى إلى ارتفاع تقييم بعض الدوريات التي لا تملك فرقاً قوية أو منافسة في البطولة، على نظيرتها التي لديها دوري محترف وقوي وأندية تتنافس بشكل ثابت في البطولة منذ انطلاقها.

وكانت الإمارات قد رفعت مقترحات عدة، تتعلق بضرورة إجراء تغييرات في دوري الأبطال، وافق الاتحاد على بعض منها، أبرزها تعديل توقيت البطولة لتقام من سبتمبر إلى مايو في كل موسم، كما تشارك الإمارات في الاجتماعات الخاصة بالنظام الجديد لدوري الأبطال الذي ينطلق مع «نسخة 2024».