الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات تطلب إعادة النظر في نظام تقييم «الأبطال»

أرشيفية
4 نوفمبر 2022 00:59

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
مُقيّمو الحكام يُشاركون في «سيمنار» الاتحاد الآسيوي
علي حمد يُشارك في الاجتماع السادس لحكام آسيا

تقدمت الإمارات بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتعلق بضرورة إعادة النظر في آلية ترتيب الدوريات المحترفة بالقارة في المعيار الفني، الذي يتسبب في توزيع متباين للمقاعد المشاركة في كل نسخة بدوري الأبطال، وذلك بعدما تقاربت النقاط الخاصة بالمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي بنقاط المشاركة في دوري الأبطال، ما أدى إلى ارتفاع تقييم بعض الدوريات التي لا تملك فرقاً قوية أو منافسة في البطولة، على نظيرتها التي لديها دوري محترف وقوي وأندية تتنافس بشكل ثابت في البطولة منذ انطلاقها.
وكانت الإمارات قد رفعت مقترحات عدة، تتعلق بضرورة إجراء تغييرات في دوري الأبطال، وافق الاتحاد على بعض منها، أبرزها تعديل توقيت البطولة لتقام من سبتمبر إلى مايو في كل موسم، كما تشارك الإمارات في الاجتماعات الخاصة بالنظام الجديد لدوري الأبطال الذي ينطلق مع «نسخة 2024».

الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
دوري الأبطال
دوري الأبطال الآسيوي
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©