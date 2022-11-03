10 نجوم بالترشيحات النهائية لـ «دبي جلوب سوكر»

دبي (وام)

أعلن مجلس دبي الرياضي و"دبي جلوب سوكر"، عن القوائم النهائية للمرشحين من نجوم كرة القدم العالميين، للفوز بفئات النسخة الثالثة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تصويت الجمهور، والذي تجاوز عددهم 10 ملايين صوت حتى الآن.

وأعلنت الجائزة أن الجماهير من جميع أنحاء العالم اختارت المرشّحين النهائيين لجوائز دبي جلوب سوكر 2022، والذين سيتنافسون في المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت، قبل الإعلان عن أسماء الفائزين، في الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 17 نوفمبر المقبل.

وتبدأ المرحلة الثانية والأخيرة من تصويت الجمهور لاختيار الفائزين في فئات الجوائز الرئيسية، على موقع الجائزة من الآن حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، موعد غلق التصويت، حيث سيتم اختيار الفائزين هذا العام مرة أخرى من قبل الجمهور ولجنة تحكيم دولية، تضم نخبة من المدربين الرياضيين.

وتضم قائمة المرشحين لجوائز دبي جلوب سوكر هذا العام عدة فئات، منها جائزة أفضل لاعب، والمرشح لها محمد صلاح وكريم بنزيمة، تيبو كورتوا، لويس دياز، إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

وهناك قائمة أخرى للمرشحين لجائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك، وتضم تقريباً نفس أسماء المرشحين في الجائزة الأولى.

كما أعلنت الجائز عن مجموعة أخرى من قوائم المرشحين لجوائز أفضل لاعبة، وأفضل نادي، وأفضل نادي للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل ناشئ، وأفضل رئيس نادٍ، وغيرها.