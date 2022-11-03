منتخب البرازيل يتفوق على «الأبيض» في «شاطئية القارات»



رضا سليم (دبي)



خسر منتخبنا أمام البرازيل 1-3، في ختام مباريات الدور الأول من بطولة كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، ليتصدر «السامبا» قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه منتخبنا برصيد 6 نقاط، وتأهل المنتخبان إلى نصف النهائي.

ويعد البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، المرشح الأول للفوز بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب إسبانيا الفوز الأول على حساب منتخب السعودية 4-0، في ختام مبارياتهما بالمجموعة الأولى، ويلعب المنتخبان على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن، فيما يعد «الأخضر» الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في البطولة.

بدأت مباراة «الأبيض» و«السامبا»، باحتفالية جماهيرية بمناسبة يوم العلم، ومع ضربة البداية نجح كاتارينو في تسجيل الهدف الأول للبرازيل، ورد هيثم الكعبي بتسجيل هدف التعادل لمنتخبنا، ورغم أن المواجهة لم تشهد أهدافاً كثيرة، إلا أن بوبو حارس «السامبا» نجح في تسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني بتسديدة قوية في مرمى حميد جمال، ومع بداية الشوط الثالث يرفع «السامبا» النتيجة إلى 3-1 بالهدف الذي سجله مارسلينهو، وهو ما انتهت عليه المباراة.