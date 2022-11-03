منتخبنا يرفع رصيده إلى 29 ميدالية في كأس العالم للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» أداءه المميز في النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجو جيتسو المقامة في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

ورفع المنتخب رصيده في المنافسات إلى 29 ميدالية ملونة بواقع 10 ذهبيات، و7 فضيات، و12 ميدالية برونزية.

وتم تخصيص منافسات اليوم لفئة الكبار، وقدّم أبطال منتخبنا الوطني أداءً فنياً راقياً على البساط، وكانت حصيلتهم ميدالية ذهبية، وفضية، وبرونزيتين، وتوج بالذهب خالد الشحي وزن 62 كجم، أما الفضية فقد تحققت عن طريق عمر الفضلي بذات فئة الوزن، فيما توج بالبرونزيتين كل من حصة الشامسي فئة 45 كجم، وسعيد الكبيسي فئة 85 كجم.



حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما لدى الدولة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، والدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة لدى بيور هيلث، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية.

وتقدم ريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما لدى الدولة بالتهنئة إلى دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على تنظيم بطولة بهذا الحجم بأعلى معايير الدقة والاحترافية والإبداع، وأبدى إعجابه بقوة المنافسة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين وللاعبي منتخب بلاده على وجه الخصوص.



البطران: فخورون بهذا الجيل

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، بأداء منتخبنا الوطني للجو جيتسو، وقال: «نفخر بهذا الجيل من الأبطال والبطلات الذين يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية والثقة بالنفس، على الرغم من أن المنافسة أمام لاعبين أقوياء جاؤوا لتحقيق اللقب ليست بالأمر السهل، لكن إرادة أبنائنا تزداد صلابة في ظل رغبتهم الجامحة في تعزيز رصيد الدولة من الميداليات وبالتالي الحفاظ على اللقب».

وثمّن البطران العمل الكبير الذي يقوم به أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذين يساهمون في إعداد جيل قوي من اللاعبين واللاعبات، عبر تطبيق وتنفيذ أفضل البرامج التدريبية وفقاً لأفضل الممارسات، والتي تؤتي ثمارها من خلال الإنجازات المتوالية في مختلف البطولات.

شراكة راسخة



أثنى الدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة لدى بيور هيلث على المنافسات وأجواء البطولة المثالية، والتنظيم المشرف الذي يعنى بأدق التفاصيل، مؤكداً أن الشراكة مع اتحاد الجو جيتسو والمساهمة في إنجاح بطولاته وتوفير الدعم لها مما يدعو إلى الفخر والاعتزاز.

وأضاف الكعبي: «بصفتنا شركاء للاتحاد، وتجمعنا شراكة طويلة الأمد في تطوير هذه الرياضة ذات الشعبية المتنامية في المجتمع الإماراتي والعالم، فنحن لن نتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم للنهوض بالجو جيتسو والمساهمة في تحقيق الأهداف والرؤية التي تجمعنا مع الاتحاد وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة».

وحول أداء لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني قال: «لا يكتمل مشهد نجاح أبوظبي في استضافة بطولة العالم إلا مع تألق أبناء وبنات الإمارات على البساط، حيث كانوا على قدر التحدي فهنيئاً لنا بهذا الجيل من الأبطال».



خالد الشحي يحصد الذهبية



تمكن البطل خالد الشحي من تحقيق أغلى ذهبية في مسيرته حتى الآن بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم فئة الكبار وزن 62 كجم عقب نزال مميز مع زميله في المنتخب عمر الفضلي الذي حاز على الميدالية الفضية.

وقال الشحي إن الفائز دولة الإمارات وشعبها ورياضة الجو جيتسو الإماراتية التي أصبحت تصدر أبطالاً للعالم، وكل ذلك بفضل الدعم الكبير للاتحاد وأفضل المدربين الذين يستقدمهم لتأهيلنا وإعدادنا بأفضل صورة.

بدوره، هنأ البطل العالمي عمر الفضلي زميله الشحي على تحقيقه الميدالية الذهبية، وقال: «استحق خالد الفوز على أدائه الرائع وتطوره المستمر على الأصعدة كافة، لدينا فريق متكامل ونستطيع المنافسة في مختلف المحافل، وأنا على ثقة بأننا نملك فرصة حقيقية للظفر باللقب».

تفوق ألماني



أكد كريستوفر مولر مدرب المنتخب الألماني، أن منتخب بلاده يؤدي بطريقة جيدة في بطولة العالم، وأضاف: «نعمل معًا كفريق واحد، ونحرص على تطوير أنفسنا باستمرار، ونستمتع بالعمل الجماعي الذي يقودنا إلى تحقيق النتائج المرجوة».

وتابع: «بصفتي ممارسًا لرياضة الجو جيتسو، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بالطريقة التي تنمو بها هذه الرياضة فهي تتطور بشكل غير مسبوق، ومن دون شك فإن أبوظبي تلعب دوراً مهماً في هذا التطور، ولا أدل على ذلك مما نشاهده ونلمسه من احترافية عالية في التنظيم».

تميز وإبداع



قال ديميتريوس ماريناكيس، مدرب منتخب اليونان للجو جيتسو: «راضٍ جداً عن أداء اللاعبين، وأشيد بجهودهم الرائعة التي قادتهم إلى تحقيق العديد من الميداليات، حظيت البطولة والعاصمة أبوظبي بالكثير من الإشادة الدولية وأنا بدوري أود أن أهنئ هذا البلد الكريم المضياف بهذا النجاح الفائق. بطولة العالم هي بطولة جامعة للكثير من الدول المحبة للرياضة والأهم من ذلك أنها تقام في دولة الإمارات المعروفة بنشر المحبة والتسامح والسلام».



ميداليات منتخبنا

خالد الشحي ذهبية وزن 62 كجم

عمر الفضلي فضية وزن 62 كجم

حصة الشامسي برونزية فئة 45 كجم

سعيد الكبيسي برونزية فئة 85 كجم