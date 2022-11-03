«كونجرس أبوظبي» يختار منغوليا لتنظيم بطولة العالم للجو جيتسو 2023

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد كونجرس الاتحاد الدولي للجو جيتسو الذي عُقد في أبوظبي، فوز منغوليا بتنظيم النسخة المقبلة لبطولة العالم للكبار في 2023، وكازاخستان بتنظيم بطولتي العالم للشباب والناشئين في العام نفسه، وتمت الموافقة على استضافة منغوليا أيضاً لكونجرس الاتحاد الدولي، وذلك على هامش بطولة العالم للكبار.

عقد الاجتماع بفندق ريكسوس مارينا أبوظبي، برئاسة اليوناني بانايوتوس ثيودوربوليس، وبحضور 70 دولة من مختلف قارات العالم، على هامش بطولة العالم للجو جيتسو، المقامة حالياً بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وشهد الكونجرس تكريم عددٍ من الرموز والشخصيات العالمية، من قبل الاتحاد الدولي، على رأسهم عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، لحصوله على الحزام الأسود «دان7»، وهي أعلى فئة بهذه الرياضة، ولإسهاماته وعطائه المتميز الذي أسهم في تطور اللعبة.

وتسلم الدرع نيابة عنه، محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو.



وشهد الكونجرس عبر تطبيق «زووم» الرقمي، حضور عددٍ من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية، حيث أشادت المتحدثة باسم اللجنة في كلمتها بجهود الاتحاد الدولي للعبة في نشر وتطوير اللعبة، وتوفير البيئة المثالية للاعبيها، متمنية لهم جميعاً التوفيق في النهوض بتلك الرياضة النبيلة. ومن ناحيته، أشاد بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بدور أبوظبي في النهوض برياضة الجو جيتسو في العالم، من خلال تنظيم أقوى البطولات، واستضافة مقر الاتحاد الدولي، وقيادة جهود اعتماد اللعبة في المنظمات الدولية، فضلاً عن تقديمها نموذج ملهم في الكشف عن المواهب ونشر اللعبة وصناعة الأبطال، وتنظيم أكثر من 100 بطولة سنوياً حول العالم، مؤكداً أن الإمارات نجحت بامتياز في قيادة المشهد الرياضي العالمي.

وفي كلمته التي ألقاها فهد على الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، بالنيابة عن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رحب بالحضور، وأشاد بحرص الجميع على المساهمة الفعالة في الكونجرس، متمنياً لهم طيب الإقامة، وللاعبيهم التوفيق في منافسات بطولة العالم.

وأضاف الشامسي أن الكونجرس نجح في اتخاذ قرارات مهمة بعضها فني وبعضها إداري، وحدد مؤشرات للأداء في المرحلة المقبلة، وأنه فخور بأن تكون أبوظبي دائماً مركز القرار والنشاط في العالم، والمحرك الذي يدفع بالجميع إلى الأمام في لعبة الجو جيتسو.

وأضاف: حرصنا في اتحاد الجو جيتسو كدولة مستضيفة للكونجرس، على تكريم رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بميدالية تحمل صورته، تقديراً منا لجهوده الكبيرة في نشر وتطوير اللعبة، وهو يستحق ذلك لأن لعبة الجو جيتسو أصبحت واحدة من أوسع الرياضات انتشاراً في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.