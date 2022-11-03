«الديربي الأوروبي» بين إيطاليا وألمانيا في «مونديال البادل»

دبي (الاتحاد)



ضمنت 8 منتخبات الصعود إلى ربع نهائي منافسات الرجال من بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي2022» التي تقام، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد البادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل، وتختتم منافساتها غداً على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا وتشيلي والبرتغال وباراجواي وألمانيا، وضمنت هذه المنتخبات عبورها إلى الدور الثاني، بعدما احتلت المركزين الأول والثاني في الدور الأول، حيث تصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة «9 نقاط» من 3 جولات، وحلت البرتغال ثانياً بـ6 نقاط وأوراجواي ثالثاً بـ3 نقاط، وجاء منتخب بريطانيا في المركز الأخير من دون نقاط.

وحجز منتخب الأرجنتين بطل العالم 6 مرات بطاقة العبور إلى ربع النهائي بتصدره المجموعة الثانية «9 نقاط»، وجاءت بلجيكا في المركز الثاني «6 نقط»، وإيطاليا في المركز الثالث «3 نقاط»، واحتلت هولندا المركز الأخير من دون نقاط.

وتأهل منتخبا البرازيل وتشيلي عن المجموعة الثالثة، حيث احتلت البرازيل المركز الأول «9 نقاط» وتشيلي المركز الثاني «6 نقاط»، ثم حلت الإكوادور في المركز الثالث بـ3 نقاط، وجاء منتخبنا الوطني في المركز الرابع من دون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة التي تضم 5 منتخبات، جاءت فرنسا في المركز الأول بـ12 نقطة وباراجواي في المركز الثاني بـ9 نقاط والمكسيك ثالثاً بـ6 نقاط، ثم مصر في المركز الرابع بـ3 نقاط وقطر في المركز الأخير بلا نقاط.

ويتضمن برنامج ربع النهائي 4 مواجهات نارية، يتقدمها «الديربي» الأوروبي بين إيطاليا وألمانيا، فيما تلتقي إسبانيا مع تشيلي، والبرازيل مع البرتغال، ومنتخب الأرجنتين مع الباراغواي.

من جهة أخرى، حجزت 8 منتخبات أيضا بطاقة العبور إلى ربع نهائي منافسات السيدات، وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين والسويد وألمانيا وإيطاليا، حيث تصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بـ9 نقاط، وجاءت ألمانيا ثانيا بـ6 نقاط وأميركا في المركز الثالث بـ3 نقاط وتشيلي في المركز الأخير بـ «صفر» من النقاط، فيما احتلت الأرجنتين صدارة المجموعة الثانية بالعلامة «9 نقاط»، متقدمة على بلجيكا «6 نقاط»، وحلت أوراجواي في المركز الثالث بـ3 نقاط واليابان في المركز الرابع دون نقاط.

وتأهلت إيطاليا متصدرة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، والبرتغال صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط، فيما جاءت هولندا في المركز الثالث بـ3 نقاط والمكسيك في المركز الرابع دون نقاط.

وبعد صراع مثير في المجموعة الرابعة، حسم كل من المنتخبين الفرنسي والسويدي تأهلهما معا في المركزين الأول والثاني بـ9 نقاط لكل منهما وبفارق الأهداف عن المنتخب البرازيلي.

وضمن منافسات ربع نهائي بطولة السيدات، تلتقي فرنسا مع بلجيكا، وإسبانيا مع البرتغال والأرجنتين مع السويد، ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره الألماني.

وتخوض المنتخبات صاحبة المركز الثالث في كل مجموعة في بطولتي الرجال والسيدات مباريات ترتيبية لتحديد المراكز من 9 إلى 12، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الرابع مباريات ترتيبية لتحديد المراكز بين 13 و17.