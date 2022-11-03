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الرياضي

«تحدي دبي للياقة» يحتفي بالرياضة والصحة والنشاط

«تحدي دبي للياقة» يحتفي بالرياضة والصحة والنشاط
3 نوفمبر 2022 18:20

 
دبي (الاتحاد)


يواصل «تحدي دبي للياقة» الفعاليات المشوقة، في أسبوعه الثاني، ليقدم المزيد من الفعاليات والأنشطة والحصص الرياضية المجانية والشاملة، والتي تقام في جميع أنحاء المدينة، تشجيعاً للجميع على قبول التحدي.
ويعود أضخم حدث لركوب الدراجات الهوائية في دبي، «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، 6 نوفمبر الجاري، ليتحول شارع الشيخ زايد و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» إلى مسارين لركوب الدراجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة الذين سيخوضون تجربة مميزة.
وسيكون عشاق الرياضة على موعد مع مجموعة من الفعاليات الرياضية للشركاء والتي ستقام في كافة أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من مراكز اللياقة البدنية التي ستستقبل المشاركين، كما تستمر قرى اللياقة البدنية «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة» بتقديم المزيد من الحصص والأنشطة الرياضية المتنوعة.
يعود أضخم حدث لركوب الدراجات الهوائية في دبي، «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد» وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي 6 نوفمبر على شارع الشيخ زايد ليتيح للمشاركين فرصة التعبير عن التزامهم والمشاركة في الحدث السنوي الفريد. 

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وبإمكان المشاركين الاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية والاختيار بين مسارين - المسار العائلي في وسط مدينة دبي بطول 4 كلم، والذي يقام على «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وهو مصمم ليناسب جميع الدرّاجين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية. ومسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كلم، ويمتدّ من «مركز دبي التجاري العالمي» إلى «حديقة الصفا»، مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، وهو مناسب للدرّاجين أصحاب الخبرة.

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تحدي دبي للياقة
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