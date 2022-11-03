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الرياضي

منتخب الناشئات يواجه بنجلاديش وسنغافورة وتركمانستان

منتخب الناشئات يواجه بنجلاديش وسنغافورة وتركمانستان
3 نوفمبر 2022 14:52

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يواجه منتخب الناشئات كلاً من بنجلاديش وسنغافورة وتركمانستان، ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في إندونيسيا.
جاء ذلك خلال القرعة التصفيات التي أجريت في ماليزيا، ويشارك بها 29 منتخباً تتطلع إلى التأهل إلى نهائيات البطولة، بعد أربع سنوات من التوقف الذي فرضته «جائحة كورونا».
وتقام التصفيات بنظام التجمع في جوام والأردن وقيرغيزستان ومنغوليا وسنغافورة وطاجيكستان وتايلاند وفيتنام.
ووزعت القرعة المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات في الدور الأول المقرر إقامته من 22 إلى 30 أبريل 2023، ويتأهل المتصدرون الثمانية للمنافسة في الدور الثاني من التصفيات ضمن مجموعتين من 16 إلى 24 سبتمبر من العام ذاته.
وتتأهل أربعة منتخبات من الدور الثاني إلى النهائيات، المقرر إقامتها في إندونيسيا من 7 إلى 20 أبريل 2024.
وتنضم إليها المنتخبات الثلاثة الأولى من بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2019 في تايلاند، وهي اليابان وكوريا الشمالية والصين، بالإضافة إلى إندونيسيا المضيفة، التي تشارك في التصفيات، لكنها تبقى من دون ترتيب خلال المنافسات.

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