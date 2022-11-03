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الرياضي

«أبيض الشابات» في المجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا

«أبيض الشابات» في المجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا
3 نوفمبر 2022 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للشابات تحت 20 سنة، منتخبنا في المجموعة الثانية، إلى جانب فلسطين والنيبال وجزر شمال ماريانا، وذلك ضمن الدور الأول للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2024، وتجرى مباريات المجموعة بنظام التجمع بفلسطين من 4 إلى 12 مارس المقبل.
وجرت مراسم القرعة اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تم توزيع 31 منتخباً على ثماني مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، باستثناء المجموعة الثامنة التي تكونت من 3 منتخبات فقط.
وبحسب نظام البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى الدور الثاني من التصفيات الذي يقام بنظام خروج المغلوب من 3 إلى 11 يونيو 2023، لتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى النهائيات.
وتشارك في النهائيات التي تقام من 3 إلى 16 مارس 2024، ثمانية منتخبات هي المنتخبات الأربعة المتأهلة من المرحلة الثانية من التصفيات، وتنضم إليها المنتخبات التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة آسيا للشابات تحت 19 عاماً 2019، وهي اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أوزبكستان المُضيفة.

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