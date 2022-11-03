«دبي الرياضي» يشارك في احتفالات «يوم العلم»



دبي (الاتحاد)



شارك مجلس دبي الرياضي باحتفال يوم العلم، في حي دبي للتصميم، وقام مدراء العموم والمدراء التنفيذيين في حي دبي للتصميم، وهم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، برفع علم الإمارات، بحضور هالة بدري مدير عام دبي للثقافة، خديجة البستكي المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وتم عزف السلام الوطني في مراسم رفع العلم، وسط حضور حشد جماهيري كبير من العاملين بمنطقة حي دبي للتصميم من منتسبي الدوائر والشركات الحكومية والخاصة الذين توشحوا جميعاً بالأعلام ورددوا الأغاني الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

ويحتفل مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الوطنية في كل عام برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة ليشارك أبناء الوطن ومؤسساته في هذه المناسبة الغالية وفي توقيت واحد لأنه رمز عزة هذا الشعب وسر قوته ومصدر فخره واحترامه، وإشارة لتوحيد علم الدولة عبر أراضيها ومبانيها كافة.

ورفع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، كما هنأ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة لمناسبة يوم العلم.

وقال حارب: نفتخر باحتفالنا يوم 3 نوفمبر من كل عام بعلم الدولة الذي هو رمز وحدتنا وقوتنا وسيادتنا، وتأكيداً على توحدنا وتلاحمنا خلف قيادتنا الرشيدة وسيرنا على نهجها في تعزيز مكتسبات الوطن وترسيخ قيم المحبة والتسامح والسلام والتعايش الكريم تحت راية هذا العلم الذي رفعه أبناء الوطن في ميادين الشرف والكرامة وأوصلوه إلى الفضاء، كما رفرف خفّاقا في جميع ميادين الإنجازات والريادة.