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العلم يرفرف في ساحة «دبي هاربر»

العلم يرفرف في ساحة «دبي هاربر»
3 نوفمبر 2022 14:19

 
دبي (الاتحاد)

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رفرف علم الإمارات عالياً خفاقاً في ساحة «دبي هاربور» أحد المشاريع السياحية العملاقة في «دانة الدنيا» دبي وأول وجهة متكاملة لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل المشترك الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع «دبي هاربور» للعام الثاني على التوالي بحضور كبار المسئولين والعالمين في المؤسستين احتفاء بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر.
حضر الاحتفال البهيج وقام برفع العلم عند الحادية عشرة صباحاً في منصة ساحة الاحتفالات في قلب واجهة دبي هاربور، محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وواين شيبرد المدير العام لمرسى دي مارين، وجمال الفلاسي مدير إدارة الواجهة البحرية في دبي هاربر، إلى جانب مدراء الإدارات والموظفين والعاملين في المؤسستين.
وتزين مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وواجهة «دبي هاربور» بأعلام الدولة وشعارات المؤسستين، إلى جانب حضور متميز لزوارق «أسياد البحار» فريق الفيكتوري التي جابت قارات العالم في مشاركاتها المختلفة ومغامرات فرسانها في أعالي البحار محققين أجمل الانتصارات ومسجلين الملاحم البطولية الخالدة التي سطرت أروع الإنجازات في عالم الرياضات البحرية.
وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن يوم العلم مناسبة للتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بالعلم، باعتباره رمزاً للعزة والشموخ تتجسد فيها روح الانتماء للوطن الكبير ما يعد مناسبة عزيزة على قلوب الجميع نظهر فيها أسمى معاني الوحدة والتلاحم والعزة وحب تراب الوطن الغالي والولاء للقيادة الرشيدة وعكس روح الاتحاد، والوفاء للآباء المؤسسين الذين تكاتفوا وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

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