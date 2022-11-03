الجنيبي: راية الاتحاد تعانق السماء



أبوظبي (الاتحاد)



أقامت رابطة المحترفين احتفالية بمناسبة يوم العلم، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي، وموظفي الرابطة، حيث تم رفع العلم في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وعزف السلام الوطني للدولة.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، بالتزامن مع احتفالات الدولة.

وأكد عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، أن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا، بوصفها عيدًا للوطن.

وأضاف: يوم العلم يمثل الاحتفال بإنجازات الإمارات، خلال العقود الخمسة الماضية، حيث عانقت راية الاتحاد سماء الأمجاد في شتى المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

إن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها رحلة بناء الإنسان والعمران لحضارةٍ إماراتيةٍ باتت منارةً عالمية يشار لها بالبنان، وبهمة وعطاء أبناء الإمارات، نجدد العهد على مواصلة الإنجاز، وبذل الغالي والنفيس في سبيل راية المجد والشرف، لوطنِ العز والفخر والمستقبل المشرق".

وتحرص رابطة المحترفين، سنوياً، على إقامة العديد من المبادرات الوطنية المرتبطة بهذه المناسبات، وتحديداً يوم العلم، سواء في مقرها أو الملاعب والمسابقات التي تنظمها للمحترفين.