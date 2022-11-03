احتفالية يوم العلم تزين مقر «الأولمبية الوطنية»

دبي (الاتحاد)

احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي، بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في دلالة على مدى الفخر والاعتزاز بوطن الإمارات والتلاحم مع قيادته الرشيدة، إذ يأتي الاحتفال بهذه المناسبة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع العلم على مقرات جميع المؤسسات والهيئات، للتعبير عن مشاعر الاتحاد والانتماء لهذا الوطن المبارك.

ورفع العلم على مقر اللجنة مجموعة من لاعبي الكاراتيه، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية في أجواءً تفاعلية، غلب عليها الطابع الوطني وإظهار روح المودة والمحبة لوطن التسامح والتعايش والسلام، وما قدمه من مبادرات رائدة في مختلف المجالات داخلياً أو على المستوى الخارجي لتعلو رايته وترتفع أمام جميع دول العالم.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على أن الاحتفال بيوم العلم أصبح موعداً ينتظره الجميع في سعادة وتفاءل، لإظهار حالة الفخر والولاء لدى من يعيشون على أرض الإمارات، والتعبير عن حبهم لهذا الوطن المعطاء الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله، وفي سبيل رفعته وازدهاره، وأضاف: "اعتدنا رؤية علم الإمارات عالياً شامخاً على الدوام، فهو مصدر الأمل الذي نستمد منه قوتنا وطموحنا وعزيمتنا وإصرارنا للوصول إلى المراكز الأولى، تطبيقاً للنهج الفريد الذي اتبعته الدولة في الوصول إلى القمم، وفي الوقت نفسه أصبح هذا الأمر مألوفاً لكل من يمثل الدولة في المحافل الكبرى، ويتشرف بحمل العلم في الاستحقاقات المختلفة؛ لذلك نستشعر قيمة هذا الحدث ونراه من منظورٍ مختلف ونسعد بالمشاركة فيه والالتفاف حول راية العزة والكرامة".