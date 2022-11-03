اتحاد كرة القدم يحتفل بيوم العلم

دبي (الاتحاد)



أقام اتحاد كرة القدم، في مقره الرئيسي بدبي، احتفالية بمناسبة يوم العلم بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات الوطنية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، إلى جانب كافة موظفي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.

واصطف الحضور أمام سارية العلم في تمام الساعة الحادية عشرة، حيث قام الأمين العام لاتحاد الكرة برفع العلم، وعزف السلام الوطني للإمارات، والتقاط الصورة الجماعية.