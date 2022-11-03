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عبيد الطنيجي: يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة

عبيد الطنيجي: يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة
3 نوفمبر 2022 13:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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أشار عبيد سعيد الطنيجي رئيس شركة كرة القدم بنادي البطائح، إلى أن يوم العلم الإماراتي يشكل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء وبنات الوطن الغالي، وقال: تتجلى فيه جميع معاني الاتحاد والتلاحم وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، بالعمل المتواصل لخدمة العلم ورفعته وليبقى خفاقاً شامخاً في جميع المحافل وعلى كافة المستويات.
وأضاف: في هذا اليوم نحتفي بتاريخنا وحاضرنا المشرف، ونتطلع بأمل واعتزاز إلى مستقبلنا المشرق، الذي سنواصل من خلاله العمل على مسيرة البناء والنماء لتبقى الإمارات في المقدمة دائماً، وتقدم أفضل الأمثلة على الرقي الإنساني والحضاري والتفوق الاقتصادي.
وقال: بهذه المناسبة نتقدم بأصدق التهاني والأمنيات لقيادة وشعب الإمارات، بأن تبقى دولتنا في مقدمة الدول المتطورة حول العالم.

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