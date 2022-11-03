الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نادي الإمارات يحتفل بيوم العلم

نادي الإمارات يحتفل بيوم العلم
3 نوفمبر 2022 12:56

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ناعمة المنصوري: يوم العلم مناسبة وطنية غالية نحتفل خلالها بإنجازات الوطن تحت راية الفخر والعز
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم


احتفل نادي الإمارات برفع علم الدولة بمناسبة يوم العلم، في احتفالية حضرها منصور حسين إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وجمال أحمد القرصي عضو مجلس الإدارة، وبحضور أيضاً الأجهزة الإدارية والفنية والموظفين بالنادي، مشاركة مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية.
وجاءت الاحتفالية بيوم العلم برفع المسؤولين علم الدولة على السارية وسط النادي بالتزامن مع عزف النشيد الوطني.
وتقدم يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة النادي نيابة عن جميع الأعضاء بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة.
وأشار إلى أن احتفالات الدولة بيوم العلم تعكس مشهداً وطنياً رائعاً يعبر عن لحظة تاريخية مشرفة، يحق لنا من خلالها أن نعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة، ونجدد لهم الولاء في هذه المناسبة المناسبات الوطنية الأخرى، ومشهد الاحتفال في نادي الإمارات يجسد قيمة الوفاء للوطن، ويؤكد دور النادي في التفاعل مع الأحداث الوطنية التي تستحق التقدير والاحترام.

رأس الخيمة
نادي الإمارات
يوم العلم
يوسف البطران
آخر الأخبار
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©