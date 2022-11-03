نادي الإمارات يحتفل بيوم العلم



رأس الخيمة (الاتحاد)



احتفل نادي الإمارات برفع علم الدولة بمناسبة يوم العلم، في احتفالية حضرها منصور حسين إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وجمال أحمد القرصي عضو مجلس الإدارة، وبحضور أيضاً الأجهزة الإدارية والفنية والموظفين بالنادي، مشاركة مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية.

وجاءت الاحتفالية بيوم العلم برفع المسؤولين علم الدولة على السارية وسط النادي بالتزامن مع عزف النشيد الوطني.

وتقدم يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة النادي نيابة عن جميع الأعضاء بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن احتفالات الدولة بيوم العلم تعكس مشهداً وطنياً رائعاً يعبر عن لحظة تاريخية مشرفة، يحق لنا من خلالها أن نعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة، ونجدد لهم الولاء في هذه المناسبة المناسبات الوطنية الأخرى، ومشهد الاحتفال في نادي الإمارات يجسد قيمة الوفاء للوطن، ويؤكد دور النادي في التفاعل مع الأحداث الوطنية التي تستحق التقدير والاحترام.