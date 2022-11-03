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الرياضي

الرجبي يشارك في «آسيوية الشباب والشابات»

الرجبي يشارك في «آسيوية الشباب والشابات»
3 نوفمبر 2022 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب الرجبي للشباب والشابات تحت 20 سنة إلى أوزبكستان، للمشاركة بالبطولة الآسيوية تحت 20 سنة للسباعيات التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، وتضم منتخبات أوزبكستان والصين تايبيه وقيرغيزستان الهند وتايلاند وماليزيا وكازاخستان بالإضافة إلى منتخبنا.
ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، وعبدالرحمن صلاح بوخاطر عضو مجلس الإدارة، وتضم أبولو برليني المدير الفني، ومدربة الفتيات فيلادلفيا أولاندو، و4 مساعدين هم المدرب يوسف شاكر، وجورج كليف، وجاك بينادي وبيوتنر، إضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري، و30 لاعباً ولاعبة يتقدمهم عبدالله مسافر وشوق أهلي وفاطمة اللنجاوي وزينب السويدي ومهرة عبد الرحيم، وعدد من اللاعبين التي تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي وتقام البطولة 5 و6 نوفمبر الجاري.
وخاض لاعبو المنتخب الوطني خلال الأشهر الماضية لتدريبات مكثفة واختبارات بدنية وفنية وتخلل الفترة الماضية، خوض عدد من المباريات الودية، وحرص أعضاء مجلس الإدارة على الالتقاء بفريق الشباب والشابات في التجمع الأخير للمنتخب قبل المغادرة، لتحفيزهم ودعمهم لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة، وحثهم على الظهور المشرف والحرص على السلوك الرياضي، واتباع التعليمات التي توجه لهم من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد، والعودة بكأس البطولة سواء للشباب والشابات.
وقال عبدالرحمن بوخاطر: منتخب الشباب والشابات على أتم الاستعداد لخوض البطولة، حيث استعدوا جيدا للبطولة الآسيوية، وسيبدأ المنتخب تدريباته فور وصوله مباشرة، من أجل التعود على الأجواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم، وهناك حالة تفاؤل بقدرة الفريق على تقديم مستويات متميزة وثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا لتحقيق نتائج متميزة.

الإمارات
الرجبي
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