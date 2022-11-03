637500 درهم جوائز السباق الأول في «مضمار ميدان»



عصام السيد (دبي)



يشهد مضمار «ميدان» في الساعة السادسة مساء غد «الجمعة» حفل سباقه الأول، الذي يتألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 637500 درهم، برعاية طيران الإمارات.

وتستأثر سباقات «ميدان» بالاهتمام العالمي، خاصة كرنفال كأس دبي العالمي الذي يعتبر فرصة طيبة لإعداد الخيول العالمية قبل عودتها إلى المشاركة في سباقات الموسم الجديد في أوطانها.

وتتاح الفرصة لرواد سباقات الخيول مشاهدة الجيل القادم من النجوم وأبطال المستقبل، عندما يحتضن المضمار أول سباق لخيول السنتين مخصص للمبتدئة لمسافة 1200 متر، تتنافس على لقب المغامرات العربية، بمشاركة 11 خيلاً، وأبرز الخيول المرشحة «مستر بريكوشوس» و«كالبرق»، و«مورننج»، و«الصهيب».

وخصص الشوط الثاني على لقب «الإمارات سكاي كارجو» للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، تتنافس على مسافة 2000 متر – هانديكاب، ومن أبرز الخيول المرشحة للفوز في هذا الشوط «ميلر هاوس»، و«ملفت»، و«قريب».

ويعد الجواد «ساري دبي» صاحب التصنيف الأعلى، و«هابي هيبو»، و«نايفه»، من أبرز المرشحين في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب عطلات الإمارات، الذي خصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، ويشهد مشاركة 10 خيول تتنافس على مسافة 1400 متر.

ويتأهب الجواد «تهديد» لتكرار فوز الذي حققه الموسم الماضي بذات المسافة والمضمار، وذلك في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب الإمارات سكاي واردز «تكافؤ»، ولكنه يواجه خصوم أقوياء مثل «رويال ساندس» الذي لم يخرج من الميزان خلال آخر 4 مشاركات.

ويتصدر «بيتشرس بوينت»، و«المروم»، ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب الإمارات إيرلاين بمشاركة 10 خيول، وهناك «فيثفول سولجر»، و«سلتيك بيرنس»، ولا يمكن تجاهل «داون أون دا بايون» بطلة الأوكس، والقادم الجديد «سكوت باين».

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1900 متر، على لقب إمارتس إيرلاين، 7 خيول قوية، ويتوقع أن يقود التنافس «تولفث أوف نيفرلاند»، بجانب رفيقه في الإسطبل «جورج فيلرز» الذي يقوده فارس الإسطبل الأول تاج أوشيه، فيما يدفع واتسون بالجواد «القعقاع» بقيادة دين أونيل، فيما يراهن سالم بن غدير على الجوادين «بوك رفيو» بقيادة رويستون فرينش، و«جراند بازار» بقيادة زافير زياني.

وسيكون الصراع قوياً بين 8 خيول في الشوط السابع والختامي على لقب إمارتس دوت كوم لمسافة 1200 متر، ويبرز منها «نبراس»، بجانب «مقياس»، و«ابر كلاس» و«بطران».