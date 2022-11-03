العلم يزين احتفالية «أبوظبي البحري» بحضور محمد بن سلطان بن خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

رفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر نادي أبوظبي البحري، تزامناً مع الحملة الوطنية ليوم العلم، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، من أجل رفع علم الإمارات فوق كل الدوائر والوزارات في الدولة خلال يوم العلم، والذي تحتفل به الإمارات في كل عام في الثالث من نوفمبر، تعبيراً عن وحدة الشعب الإماراتي بكافة مؤسساته وأطيافه.

ورفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان العلم، بحضور سالم الرميثي مدير عام النادي وعدد من المسؤولين في النادي، وموظفي النادي.

وهنأ الشيخ محمد بهذه المناسبة الغالية القيادة الرشيدة، مؤكداً على أهمية يوم العلم، والذي يرسخ المفهوم العام لدى كافة شرائح المجتمع بأهمية وقيمة العلم والاعتزاز به كرمز للدولة، بالإضافة إلى كونه دلالة على تماسك الشعب الإماراتي في مسيرة التطوير والتنمية.