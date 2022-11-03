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الرياضي

ابن هزام: يوم العَلَم يجسد معاني التضامن

ابن هزام: يوم العَلَم يجسد معاني التضامن
3 نوفمبر 2022 12:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن احتفالات الدولة بيوم العَلَم تُجسد معاني التضامن بين أبناء دولة الإمارات تحت راية الشموخ.
وقال: إن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا، نُجدد من خلالها عهد الولاء لقائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، مشيراً إلى أن يوم العلم، يوم خالد في تاريخ بلادنا، حيث يُحفزنا على مضاعفة الجهود لمواصلة الإنجازات التي تحققها الإمارات في جميع المجالات، مؤكداً أن علمنا له دلالات عميقة، وهو مرتبط بقيم المجتمع الإماراتي وعاداته الأصيلة، وأيضاً هو عنوان العز والشموخ.

الإمارات
يوم العلم
اتحاد كرة القدم
محمد بن هزام
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