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راشد بن حميد: العلم عنوان التلاحم والتكاتف

راشد بن حميد
3 نوفمبر 2022 12:15

 
دبي (لاتحاد)

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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم: إن علمنا راية عز ومجد ورمز وحدتنا وعنوان تلاحمنا وتكاتفنا، وسيبقى يرفرف عالياً خفاقاً مطرزاً بالإنجازات وحاملاً في ألوانه معاني السلام والتسامح والتعايش والمحبة.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن يوم العلم مناسبة وطنية نحتفي بها كل عام، حيث يتجسد التلاحم الوطني في أبهى صوره، مجددين عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، التي تقود دولة الإمارات إلى ناصية العز والعلم والتقدم والازدهار.
وأضاف: إن علمنا دائما يرفرف في الملاعب في الداخل والخارج، وهو محفز لكل العاملين في قطاع كرة القدم، ويدفعنا لتقديم العطاء في كل المنافسات الكروية.

الإمارات
يوم العلم
اتحاد كرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
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