بالميراس بطل البرازيل للمرة الـ11



ريو دي جانيرو (د ب أ)



تُوج بالميراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه على فورتاليزا 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز براجانتينو على آفاي 2 -1، وسانتوس على أتلتيكو جويانيينسي 3-2، وكوريتيبا على جوفينتود 1- صفر، وكورينثيانز على فلامينجو 2-1.

وسجل أهداف بالميراس رونيلسون باربوسا «هدفين» في الدقيقتين 15 و48، ودودو في الدقيقة 32، وإندريك في الدقيقة 64، ورفع بالميراس رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنترناسيونال، وتوقف رصيد فورتاليزا عند 48 نقطة في المركز العاشر.

وتوج بالميراس بلقبه الثاني في آخر خمس سنوات، وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.