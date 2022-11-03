الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بالميراس بطل البرازيل للمرة الـ11

بالميراس بطل البرازيل للمرة الـ11
3 نوفمبر 2022 12:00

 
ريو دي جانيرو (د ب أ)


تُوج بالميراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه على فورتاليزا 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
حلم النهائي يراود منتخبنا في «شاطئية القارات»
منتخب البرازيل يتفوق على «الأبيض» في «شاطئية القارات»

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز براجانتينو على آفاي 2 -1، وسانتوس على أتلتيكو جويانيينسي 3-2، وكوريتيبا على جوفينتود 1- صفر، وكورينثيانز على فلامينجو 2-1.
وسجل أهداف بالميراس رونيلسون باربوسا «هدفين» في الدقيقتين 15 و48، ودودو في الدقيقة 32، وإندريك في الدقيقة 64، ورفع بالميراس رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنترناسيونال، وتوقف رصيد فورتاليزا عند 48 نقطة في المركز العاشر.
وتوج بالميراس بلقبه الثاني في آخر خمس سنوات، وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

البرازيل
بالميراس
فلامينجو
إنترناسيونال
آخر الأخبار
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©