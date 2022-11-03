نادال.. «حالة تشاؤم»!



مدريد (رويترز)

قال رافائيل نادال إنه لا يتوقع أن يكون في حالة جيدة، بما يكفي لخوض منافسات قوية في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، بعد هزيمته أمام تومي بول في بطولة باريس للأساتذة.

وكان نادال متقدماً بمجموعة وكسر إرسال منافسه الأميركي، لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز ليخسر في النهاية 3-6 و7-6 و6-1.

وجاءت هزيمة اللاعب الإسباني الحائز على 22 بطولة كبرى في باريس في أول مباراة في منافسات الفردي يخوضها منذ الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي، وحصوله على راحة لاستقبال طفله الأول.

ولم يفز قط بالبطولة البطولة الختامية، والتي ستقام من 13 إلى 20 نوفمبر الحالي في تورينو، رغم بلوغه النهائي مرتين.

وقال نادال: أنا متحمس للعب، حتى لو لم يكن شهرين مثاليين بالنسبة لي، صحيح أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية لم أشارك فيما يكفي من بطولات، لا أقول حتى المنافسة، أقول التدريب مع بعض اللاعبين وهذا ما أحتاجه، وبالنسبة لي من الصعب، تخيل وصولي الآن إلى البطولة الختامية للموسم في حالة جيدة، بما يكفي للفوز ببطولة لم أفز بها طوال مسيرتي في التنس.