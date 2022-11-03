«دوري الأولى» يحتفل بإكمال «الربع الأول»



معتصم عبدالله (دبي)



يحتفل «دوري الدرجة الأولى»، بإكمال الربع الأول لموسم 2022- 2023، مع انطلاق مباريات الجولة التاسعة مساء الجمعة، بمباراتي مسافي مع سيتي، وبينونة مع جلف أف سي، وتستكمل الجولة السبت بمباريات الذيد مع الرمس، والحمرية مع العروبة، ومصفوت مع فرسان هسبانيا، وتختتم الأحد بمواجهات دبا الحصن مع الفجيرة، والجزيرة الحمراء مع الإمارات، والتعاون مع حتا.

وتكمل مباريات الجولة التاسعة 26 %، من مشوار الدوري الذي يمتد لـ 34 جولة، حيث يُسدل الستار على الدور الأول، بإقامة «الجولة 17» منتصف يناير 2023، فيما تنطلق 20 من الشهر ذاته، مباريات الدور الثاني بـ «الجولة 18»، على أن تختتم المنافسة بمباريات «الجولة 34» في 21 مايو 2023.

وتنطلق الجولة، بمباراة مسافي «السادس» برصيد 13 نقطة، أمام ضيفه سيتي الـ 13 وله 8 نقاط، ويعول «صاحب الأرض» تحت القيادة الفني لمدربه المواطن فهد بن عبود على سجل نتائجه المتميزة في الجولات الأربع الأخيرة، والتي شهدت حصده لـ 10 نقاط من أصل نقاطه الـ 13، بالتعادل أمام الذيد 1-1، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام العربي والرمس وفرسان هسبانيا، في الوقت الذي اكتفى فيه ضيفه سيتي بفوز وحيد، في الجولة الثانية على جلف أف سي 1-0، مقابل حصده أكبر رصيد من التعادلات في 4 مباريات.

ويستضيف ملعب حميد الطاير بنادي النصر، مواجهة «فض الاشتباك» بين بينونة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، أمام ضيفه جلف أف سي الذي يشاركه الرصيد ذاته من النقاط في المركز الـ 15.

الجمعة



مسافي - سيتي 16:45

بينونة - جلف أف سي 16:50

السبت



الذيد - الرمس 16:45

الحمرية - العروبة 16:50

مصفوت - فرسان هسبانيا 16:50

الأحد



دبا الحصن - الفجيرة 16:45

الجزيرة الحمراء - الإمارات 16:45

التعاون - حتا 16:45