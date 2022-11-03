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بطل العالم للجودو يزور الإمارات

بطل العالم للجودو يزور الإمارات
3 نوفمبر 2022 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يصل ريكي ناكايا «33 عاماً»، البطل الياباني واللاعب الأولمبي والعالمي إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، بدعوة من اتحاد المصارعة والجودو، بالتنسيق مع السفارة اليابانية لدى الدولة، في زيارة تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، وهو موعد بداية برنامجه التدريبي، في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة كافة اللاعبين، بجانب لاعبي اتحاد كلباء وخورفكان، بداية من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساءً، ويمكن للراغبين بالمنطقة الشرقية حضور التدريب. ويحل ريكي ضيفاً على نادي الشارقة 9 نوفمبر، والدعوة مفتوحة لحضور التدريب المشترك لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خلال الفترة المسائية، وخصص 10 نوفمبر موعداً لتدريب العنصر النسائي من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساءً، بالتنسيق مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ويتضمن برنامج الزيارة جولة في أبوظبي.
ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالبطل العالمي، في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين والاتحادين، ونال ريكي لقب العالم في تشيليابينسك الروسية عام 2014، وفي باريس 2011 ضمن وزن تحت 73 كجم، والميدالية الفضية العالمية عام 2015 في أستانا.
واحتل ريكي المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن، وفاز أيضاً بـ 4 بطولات كبرى، 2010 و2013 في طوكيو وباريس وريو 2011، وبطل العالم 2014 في اليابان، ولميدالية الفضية في «جراند سلام» باكو 2017.

الإمارات
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
اليابان
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