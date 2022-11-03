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الرياضي

كاساس يدرب «أسود الرافدين»

كاساس يدرب «أسود الرافدين»
3 نوفمبر 2022 10:45

 
بغداد (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس، لقيادة تدريبات منتخب «أسود الرافدين» للفترة المقبلة.
وذكر أمين سر الاتحاد محمد فرحان في لقاء مع وسائل الإعلام: «توصلنا إلى اتفاق مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس، لتوليه مهمة تدريب المنتخب للفترة المقبلة، وسيصل إلى العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة للتوقيع رسمياً».
وأوضح فرحان «سيضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب 5 مساعدين، تم اختيارهم من قبل كاساس، بينهم مدرب حراس مرمى ومدرب للياقة البدنية ومحلل فني ومساعدين اثنين.
ولم يشر أمين سر الاتحاد العراقي إلى أي تفاصيل مالية وقانونية تتعلق بصيغة الاتفاق، وtضلاً عن عدم تحديده موعد تسلم كاساس مهمته رسمياً مع المنتخب العراقي الذي تنتظره أربع مباريات ودية خلال نوفمبر.
وعمل كاساس «49 عاماً» مساعدا لمدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي بين عامي 2018 و2022، ومديراً إدارياً لفرق الشباب في نادي قادش.
وينتظر أن يخوض المنتخب العراقي 4 لقاءات ودية، اثنان منها أمام المكسيك والإكوادور في التاسع والثاني عشر من نوفمبر في مدينة جيرونا الإسبانية، قبل أن يستضيف نظيريه الكوستاريكي في البصرة في السابع عشر والفنزويلي في الحادي والعشرين منه في البصرة أو العاصمة بغداد.

العراق
إسبانيا
لويس إنريكي
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