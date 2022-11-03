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الرياضي

«الكسر» يهدد مشاركة سون في «المونديال»

«الكسر» يهدد مشاركة سون في «المونديال»
3 نوفمبر 2022 10:20

 
لندن (أ ف ب) 

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أفاد توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين سيخضع لعملية جراحية، بسبب كسر حول عينه اليسرى، ما يهدد مشاركته في مونديال قطر.
أُجبر سون على الخروج أثناء الشوط الأول في فوز فريقه على مرسيليا الفرنسي 2-1 في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ليضمن توتنهام مكانه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال سبيرز في بيان: يمكننا أن نؤكد أن سون هيونج مين سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى.
وأضاف: بعد الجراحة، سيبدأ سون مرحلة عملية إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي، وسنقوم بنشر آخر المستجدات للجماهير في الوقت المناسب.
ولم يحدد توتنهام موعداً لعودة الدولي الكوري الجنوبي، إلا أنه يواجه سباقاً مع الزمن ليكون لائقاً لمباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم ضد أوروجواي في 24 الشهر الحالي، قبل أن يواجه زملاء سون البرتغال وغانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
ويعتبر سون «30 عاماً» قائد منتخب كوريا أحد أبرز اللاعبين وأيقونة وطنية بفضل مآثره مع النادي والمنتخب.
وسجل سون 35 هدفاً في 106 مباريات دولية وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، ليضمن الإعفاء من الخدمة الوطنية.
وبات من شبه المؤكد أن يغيب سون عن قمة توتنهام وليفربول في الدوري «الأحد»، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة، كما يواجه رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي نوتنجهام فورست في كأس رابطة الأندية المحلية وليدز، قبل التوقف تحضيراً لكأس العالم.
ويحتل توتنهام المركز الثالث في «البريميرليج» برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، متأخراً بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، علماً أن الأخير يملك مباراة مؤجلة.

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