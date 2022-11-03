«مبابى 40» يتخطى ميسي ورونالدو في «الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نجح النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في تسجيل هدف ليقود فريقه إلى الفوز 2-1على يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 40 هدفاً في البطولة عبر تاريخها، متفوقاً بذلك على أساطير كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصل مبابى إلى هذا الرقم، وعمره 23عاماً و10 أشهر و13يوماً، بينما الرقم القياسي السابق مسجل باسم «البرغوث»، حيث وصل إلى رقم «الأربعين» هدفاً، وعمره 24 عاماً و130يوماً، ويليه الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس «25عاماً و258 يوماً»، والهداف الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد «26عاماً و307 أيام»، ومن بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والذي وصل إلى 40 هدفاً، بينما كان عمره 27عاماً و241 يوماً.

«المحصلة المجنونة» التي حققها مبابى في البطولة الأوروبية الأولى «40 هدفاً في 59 مباراة»، وهو في هذه السن، تؤكد أن النجم الفرنسي الشاب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، قادر في المستقبل على منافسة الأسطورتين رونالدو وميسي، في إجمالي عدد الأهداف في البطولة، والتي يتصدرها «الدون» بـ 141هدفاً، يليه «البرغوث» بـ 129هدفاً.

بالمناسبة فإن مبابى سجل 6 أهداف من الأربعين هدفاً، عندما كان لاعباً في موناكو الفرنسي فريقه السابق.

وأثبت مبابى «المولود في 20 ديسمبر 1998بباريس، فاعليته وحسمه في مباراة فريقه أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 13، وصنع الهدف الثاني لزميله نونو مينديش في الدقيقة 69.

غير أن الفوز الذي حققه سان جيرمان على «السيدة العجوز» لم يؤهله لاحتلال المركز الأول في مجموعته، وإنما اقتنصها بنفيكا البرتغالي، حيث سجل أهدافاً أكثر خارج دياره، بعد التساوي بينهما في المعايير الأخرى التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتحديد ترتيب كل مجموعة، حيث سجل بنفيكا 9 أهداف، واستقبل 3 أهداف خارج أرضه، بينما سجل سان جيرمان 6 أهداف واستقبل 3 أهداف خارج ملعبه، ليتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

وذكرت شبكة «راديو تليفزيون مونت كارلو سبورت»، أن الترتيب يجعل سان جيرمان مهدداً بمواجهة أحد الكبار في الدور التالي، غير أن مبابى لا يعبأ بذلك، وقال: هذا ليس أمراً خطيراً، المهم إننا فزنا وتأهلنا وننتظر القرعة لنعرف المنافس القادم، وفي كل الأحوال نلعب من أجل الفوز، والسير قدماً في البطولة.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الـ 16 للبطولة يوم الاثنين المقبل. يذكر أن مبابى عادل أيضاً رقم المصري محمد صلاح مهاجم ليفرول الإنجليزي في ترتيب هدافي هذه النسخة، إذ أصبح لكل منهما 7 أهداف حتى الآن.