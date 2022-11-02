يقام على استاد آل نهيان.. تأجيل تدريب منتخب الأرجنتين إلى 14 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل التدريب المفتوح للمنتخب الأرجنتيني إلى يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، بدلاً من إقامته يوم الأحد 13 نوفمبر، وذلك بسبب التزامات اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية.

وجاءت هذه الخطوة استجابةً لطلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتأجيل التدريب المفتوح، الذي تم الإعلان عنه سابقاً، لمدة 24 ساعة، بعد استعراض مواعيد اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية، ولتأكيد مشاركتهم أيضاً في اللقاء الودي مع منتخب الإمارات يوم 16 نوفمبر في استاد محمد بن زايد في أبوظبي. يذكر أن تذاكر المباراة الودية بين الإمارات والأرجنتين قد بيعت بالكامل، فيما تتوفر أعداد محدودة من التذاكر لحضور التدريب المفتوح للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان في نادي الوحدة في أبوظبي، عبر الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae. ويتيح التدريب المفتوح واللقاء الودي فرصة مشاهدة الأسطورة ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس؛ ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان؛ وجوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي بأسعار تبدأ من 25 درهماً فقط.

والجدير بالذكر أيضاً أن منتخب «التانجو» - المصنف الثالث عالمياً - يحتفظ بسجل خالٍ من الهزيمة في آخر 35 لقاءً دولياً منذ عام 2019، وهو مرشح لكسر الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي في حال فوزه في اللقاءات الثلاثة المقبلة.