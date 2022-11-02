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جدول ترفيهي حافل لدوري التنس العالمي

جدول ترفيهي حافل لدوري التنس العالمي
3 نوفمبر 2022 01:17

دبي (الاتحاد)

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تشهد فعاليات بطولة دوري التنس العالمي، التي تنظم في ديسمبر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياتها في كوكا كولا أرينا، حضور نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء العالميين الذين يحيون أجواء كل من أمسياتها بمجموعة من أجمل الأنغام.
وفيما تشهد البطولة العالمية حضور نخبة من أهم وأشهر نجوم رياضة التنس، ومن ضمنهم نوفاك ديوكوفيتش وإيجا سواتيك للمشاركة في منافساتها على مدار 6 أيام، تشهد أمسيات البطولة مهرجاناً موسيقياً تحييه مجموعة من أشهر نجوم الموسيقى العالميين ومن ضمنهم تييستو، وويزكيد، وDeadmau5، وني-يو، ومحمد رمضان، وأرمين فان بيورين.
وكان منظمو الحدث الرياضي الترفيهي الضخم قد أعلنوا مؤخراً عن فتح باب التسجيل المسبق على التذاكر وطرح حسم بنسبة 10% على حجوزات التسجيل المسبق للعرض الأقوى في الملعب.
وقال راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي: سعداء بالكشف عن جدول حفلات البرنامج الترفيهي لدوري التنس العالمي والنجوم الذين يحيون أمسياته على مدار 6 أيام. عملنا على تقديم برنامج ترفيهي يجمع نخبة من أهم منسقي الأغاني ونجوم الغناء العالميين، لنقدم لجمهور الحدث المرتقب أمسيات ممتعة حافلة بالترفيه، بعد متابعتهم لمنافسات التنس المشوقة، بحضور كبار نجوم الرياضة على أرض الملعب.
وتقام فعاليات دوري التنس العالمي من 9 إلى 14 ديسمبر على شكل دوري، «الكل بمواجهة الكل»، بمشاركة 16 لاعباً ينقسمون إلى أربعة فرق تلعب مواجهة بعضها البعض في مباريات مشوقة من مجموعتين. وبالإضافة إلى نوفاك ديوكوفيتش وإيجا سواتيك، المصنفة أولى عالمياً، تشهد منافسات البطولة أيضاً مشاركة البطلة المتوجة بلقب بطولة ويمبلدون إيلينا ريباكينا، ولاعب التنس الأسترالي كيريوس، ويعلن منظمو الحدث عن كامل قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة وجدول المباريات خلال الفترة القريبة القادمة.

دبي
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