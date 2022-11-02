قرعة دور الـ 32 لكأس رئيس الدولة الاثنين في متحف المستقبل



أبوظبي (الاتحاد)



يجري اتحاد كرة القدم يوم الاثنين المقبل، قرعة الدور الــ 32 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2022-2023، وذلك في متحف المستقبل بدبي، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وحددت لجنة المسابقات الآلية التي سيتم اتبعاها في سحب قرعة الدور الــ 32 للبطولة الأغلى التي تشهد مشاركة جميع أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، وأندية دوري الدرجة الأولى، حيث تُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، في دور الـ 32 و الـ 16، وربع النهائي، في حين تُقام مباريات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً، على أن تجرى قرعة واحدة، لتحديد أطراف المباريات من دور الـ 32 حتى نهاية البطولة.

ويتم وضع بطل كأس رئيس الدولة موسم 2021-2022 «الشارقة»، على رأس جدول المباريات «رقم 1»، ويتم إعفاؤه من خوض مباريات دور الـ 32، حيث يتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، في حين سيتم تسكين بطل «دوري أدنوك للمحترفين» لنفس الموسم «العين» في الرقم «32».

عقب ذلك يتم توزيع الأندية المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى على الأرقام المتبقية.

وبعد الانتهاء من توزيع الأندية على جدول المباريات يتم إجراء قرعة على الملاعب التي ستقام عليها مباريات الأدوار 32 و 16 وربع النهائي «الأرقام الفردية والزوجية»، لكل دور على حده، مع أحقية اللجنة في تغيير ملعب المباراة في حال عدم استيفائه للاشتراطات التي تقرها قبل بدء البطولة.

واعتمدت اللجنة أيضاً مواعيد المباريات في مختلف الأدوار، حيث ستُقام مباريات دور الـ 32 أيام 5 و6 و7 و8 ديسمبر المقبل، ومباريات دور الستة عشر 21 و 22 فبراير 2023 ، ومباريات دور الثمانية 7 مارس 2023، ومباريات نصف النهائي الذهاب 5 أبريل 2023 والإياب 13 من ذات الشهر، فيما يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.