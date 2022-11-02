نجوم الإمارات أبطال الذهب في بطولة العالم للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

واصل المنتخب الوطني للجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» أداءه القوي في خامس أيام النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

حضر المنافسات بانايوتوس ثيودوربوليس، رئيس الاتحاد الدولي، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ويوسف البطران، عضو مجلس الإدارة، ومنصور الكتبي، المدير التنفيذي – الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية للعبة.

ونجح أبطال منتخبنا الوطني خلال المنافسات في مواكبة الآمال والتطلعات المعقودة عليهم بتقديم أداء رفيع، وحصد 6 ميداليات ملونة عبارة عن ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ساهمت في تعزيز رصيد الدولة الإجمالي الذي بلغ 25 ميدالية.

وحصد كل من عمر السويدي وعبدالله الكبيسي ذهبيتي وزن 56، و94 كجم على التوالي، وتمكن من حصد الميداليات الفضية كل من ذياب النعيمي وزن 56 كجم، وفيصل الكتبي 94 كجم، بينما حصلت شما الكلباني على برونزية وزن 63 كجم، وحمدة الشكيلي برونزية 45 كجم.

وتسلمت اللاعبة مهرة محفوظ التي تنافس في فئة فوق 70 كجم من عبد المنعم الهاشمي درع اللعب النظيف، لالتزامها بأرفع معايير الروح الرياضية خلال نزالاتها مع المنافسين.

إبداع وريادة



وأشاد محمد سالم الظاهري بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني، وحصده عدداً كبيراً من الميداليات الملونة التي ستقوده إلى الصدارة والحفاظ على اللقب، ولفت إلى أن هذا النجاح الجديد للأبطال أثلج الصدور، ونشر السعادة والفرح بين الجماهير الوفية التي آمنت بقدرات أبنائها وبناتها على ترسيخ التفوق في المنافسات، وتعزيز حظوظ الإمارات في الفوز والمحافظة على لقب البطولة.

وأوضح الظاهري أن المستوى الفني للمنتخب في تصاعد مستمر، ويتطور من بطولة لأخرى، وأن العبرة الأهم في ذلك تكمن في أن الأبطال يتمتعون بروح الانتصار والمثابرة والإصرار، وهذه العقلية الانتصارية ستقودهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ساحات الجو جيتسو العالمية.

وأكد أن النجاح الذي تشهده بطولة العالم للجو جيتسو على جميع الصعد، يعكس القدرة المتميزة لأبناء الوطن على تنظيم كبرى البطولات العالمية، وتقديم نموذج يحتذى به في استضافة آلاف اللاعبين من دول العالم في أجواء من الود والتسامح والمحبة والاحترام.

وتابع: «أجواء الحماس والندية التي تتواصل في بطولة العالم، تستكمل بمشاهد الألفة والمحبة والتناغم بين جميع المشاركين، علماً بأن لدينا ألفي لاعب من 70 دولة، وجدوا في الإمارات بشهادة كل الوفود محطة التقاء للشعوب، ونقطة انطلاق لتعزيز مفاهيم التسامح والاحترام والعيش المشترك».

نهائي إماراتي



ونجح اللاعب عبدالله الكبيسي في تحقيق الميدالية الذهبية عن وزن 94 بعد خوضه النزال النهائي مع البطل فيصل الكتبي، وعبّر الكبيسي عن فرحته بهذا الإنجاز قائلاً: «وصول لاعبين إماراتيين إلى النهائي في أكثر من وزن مؤشر على التطور الذي وصل إليه (جو جيتسو الإمارات)، لقد أصبح لاعبو ولاعبات الإمارات يمثلون الرقم الصعب في كل بطولة».

5 نزالات

حقق البطل عمر السويدي أول ميدالية ذهبية له في بطولة العالم فئة الكبار وزن 56 كجم بعد فوزه في 5 نزالات قوية، ما يؤكد جدارته في تحقيق هذا الإنجاز، وقال: «أهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات وإلى الاتحاد والجماهير الوفية التي ساندتنا في المنافسات».

وأضاف: «أهنئ زميلي ذياب النعيمي على أدائه الرائع، وفي النهاية فإن الفائز هو الوطن، وأنا على يقين بأننا مقبلون على مرحلة جديدة من الإنجازات».

نتيجة إيجابية



أكّدت شما الكلباني التي قدمت أداء جيداً في منافسات الكبار وحصلت على الميدالية البرونزية في منافسات فئة 63 كجم، أن الفرصة لا تزال قائمة أمامها لتحقيق الذهب في بطولة العالم، لأنها ستنافس في فئة تحت 21 عاماً.

وأضافت: «بالنسبة لي، فإن تحقيق الميدالية البرونزية نتيجة إيجابية، حيث إنها المشاركة الثانية لي في بطولة العالم، وسأواصل العمل لبلوغ القمة في هذه الرياضة، والمساهمة في تعزيز إنجازات وطني الغالي».

حضور سعودي

يشارك المنتخب السعودي للجو جيتسو ببعثة كبيرة في البطولة، ما يعكس التطور الذي تشهده الرياضة على صعيد المملكة والمنطقة، وحول حظوظ «الأخضر» في البطولة الحالية، أكّد بيدرو فارجاس، مدرب المنتخب، أن الهدف الأساسي من المشاركة هو مواصلة التطور في الرياضة من خلال الاحتكاك مع أفضل لاعبي العالم. وأضاف: «بالمقارنة مع الأعوام السابقة، تعتبر هذه المشاركة هي الأفضل، فلقد حرص لاعبو المنتخب على تقديم أحسن ما لديهم على البساط، وأؤكد أن مستوياتهم الفنية والبدنية تتطور باستمرار، وأصبحوا يتمتعون برصيد جيد من الخبرة في التحكم وإدارة النزال. ولا يزال هناك بعض نقاط الضعف التي نعمل على التخلص منها من خلال خطة كاملة وبرنامج تدريبي شامل لرفع مستوى وقدرات منتسبي المنتخب، وتعزيز إمكاناتهم، ليصبحوا جاهزين لاعتلاء منصات التتويج».

وحول استضافة أبوظبي للبطولة للعام الثالث على التوالي، قال فرجاس إن أبوظبي هي موطن الجو جيتسو، وأكبر المساهمين في تطور اللعبة على مستوى العالم، وذلك بشهادة الجميع.

معايير عالمية

عبرت ليندا ليندستروم، مدربة المنتخب السويدي للسيدات، عن سعادتها البالغة بوجودها في أبوظبي بصحبة أعضاء المنتخب، مؤكدة أن معايير التنظيم التي تتبعها البطولة لا مثيل لها في العالم.

وقالت: «كل الأجواء مهيأة لتقديم أفضل منافسة ممكنة، ومن الرائع أيضاً أن نجد الجالية السويدية في أبوظبي تحتل حيزاً مهماً من المدرجات، ولا شك بأن تشجيعهم يشكل حافزاً للاعبات واللاعبين على بذل المزيد وتحقيق مجموعة من الانتصارات المهمة».

واختتمت حديثها قائلة: «تجربتنا في بطولة العالم بأبوظبي متميزة في كل تفاصيلها، فهذه المدينة الساحرة والمضيافة بتجاربها الغامرة وأهلها الطيبين ستخلد في ذاكرتنا».

حلم الذهب

قال البطل البحريني علي منفردي الذي يشارك في فئة الكبار إنه كلما نافس في أبوظبي حقق نتائج جيدة. واعتبر أن المشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو محطة مهمة في مسيرته، لا سيما أنه يسعى دائماً لتحقيق الميدالية الذهبية في كل المشاركات.

وتقدم منفردي بالشكر إلى الجماهير التي تسانده في جميع النزالات، واختتم بالقول إنه لا فرق عندي في التنافس بأبوظبي أو في المنامة فكلتا المدينتين وطني.

أبطال اليوم الخامس

عمر السويدي ذهبية وزن 56

عبدالله الكبيسي ذهبية وزن 94 كجم

ذياب النعيمي فضية وزن 56 كجم

فيصل الكتبي فضية 94 كجم

شما الكلباني برونزية وزن 63 كجم

حمدة الشكيلي برونزية 45 كجم