«الأبيض» يتأهل إلى نصف نهائي «شاطئية القارات»



رضا سليم (دبي)



تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي «الفيفا»، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، وتستمر إلى الأحد المقبل.

وجاء تأهل «الأبيض» بعد فوزه على السعودية 5-0، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وهو الانتصار الثاني على التوالي، بعد التغلب على إسبانيا 4-3 في الافتتاح، فيما تأهل منتخب البرازيل من المجموعة نفسها، بعد الفوز على إسبانيا 8-2، ويلتقي «الأبيض» مع «السامبا» اليوم، لتحديد متصدر المجموعة والوصيف، بعد ضمان تأهلهما، فيما يلتقي إسبانيا والسعودية في مباراة لتحسين الترتيب، وحصد الفوز الأول، إلا أنهما يلعبان على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن.

ويطمح منتخبنا إلى إنجاز جديد في البطولة، حيث سبق له أن حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في 3 نسخ، أعوام 2012 و2013 و2019، كما سبق له الفوز بالمركز الرابع في 3 نسخ أيضاً أعوام 2011 و2014 و2015.

وشهدت المجموعة الثانية فوز باراجواي على اليابان 8-5، وتنتظر المجموعة حسم التأهل في الجولة الثالثة اليوم، حيث يلتقي أميركا مع باراجواي، وإيران مع اليابان، سبق أن تفوق منتخب اليابان على أميركا في الافتتاح، وخسر أمام باراجواي الذي خسر في اليوم الأول أمام إيران.

نجح منتخبنا في التقدم بهدفي في الشوط الأول، عن طريق ماجد الشهماني، ووليد بشر، وفي الشوط الثاني وصلت النتيجة إلى 3-0، بهدف كمال علي، وفي الشوط الثالث والأخير يسجل عباس علي الهدف الرابع، وأضاف عبدالله عباس الهدف الخامس، لتنتهي المواجهة الخليجية بفوز «الأبيض» 5-0، ليكون «الأخضر» الوحيد في البطولة الذي لم يسجل أي أهداف في أول مباراتين له في البطولة.