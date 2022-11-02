33 مشاركاً في دورة مدربي اليد الدولية



رضا سليم (دبي)



انطلقت فعاليات دورة المدربين الدولية، للحصول على رخصة التدريب من الفئة «د»، والتي ينظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية، ولجنة التضامن الأولمبي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بفندق أكسيدنتال الجداف، على أن يتم تطبيق بنود الدورة عملياً بصالة صلاح الدين، واقتصرت المشاركة على 33 دارساً فقط.

ويتناول المحاضر الدولي المجري بيتر كوفاكس، خلال المحاضرات اليومية النظرية والعملية كافة الأمور الفنية والقوانين المتعلقة باللعبة، بداية من التعريف بكرة اليد وقوانينها والتمرير وطرق اللعب المختلفة، وأحدث التقنيات في التدريب واللياقة البدنية، لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، بجانب عمل تطبيق عملي واختبارات للمشاركين، على أن يتم تسليم شهادات لهم في نهاية الدورة.

واعتمد اتحاد اليد حصول المدربين على رخصة تدريب دولية، شرط تولي تدريب أي فريق من فرق الدوري، ومنح جميع المدربين والأندية فرصة لتعديل الوضع.

ووجه فيصل الطواش رئيس لجنة المدربين باتحاد اليد الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها، لإقامة أول دورة دولية، للحصول على رخصة تدريب، مؤكداً أن الاتحاد وضع خطة تطويرية للمدربين، بحيث يحصل كل مدرب على رخصة، حيث يعتمد الاتحاد بداية من الموسم المقبل تسجيل المدربين الحاصلين على الرخص الدولية فقط.

وأضاف: خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم دورات فئة «سي»، كي نفتح الطريق أمام المدربين الذين حصلوا على الرخصة «دي» من التقدم لمرحلة أفضل دولياً وهدفنا في النهاية تطوير كافة المدربين على مستوى الدولة.