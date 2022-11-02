بونيلا رئيس منتدى الروابط العالمية لـ «الاتحاد»: «نموذج الاحتراف» في الإمارات «متفرد»

معتز الشامي (دبي)



شدد إنريكي بونيلا رئيس منتدى روابط الدوريات العالمية المحترفة، على نجاح اجتماع المنتدى الذي استضافته رابطة المحترفين في دبي أواخر أكتوبر الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، في ظل المشاركة الضخمة من ممثلي روابط الـ 44 المنضوية تحت لواء التجمع، بالإضافة إلى ممثلين عن «الفيفا» و«اليويفا».

ولفت رئيس المنتدى، في تصريحات خاصة إلى «الاتحاد»، إلى أن الموضوعات التي طُرحت للنقاش جاءت مثمرة وإيجابية للغاية، كما شهدت على تحقيق عدد ليس بالقليل من الروابط لنجاحات في جوانب عدة، تسويقية وترويجية وفنية، وأن ما شاهده من تطور وصفه بـ «المذهل»، في الكرة الإماراتية خلال آخر 3 أو 4 سنوات، يجب الوقوف أمامه.

وأشار إلى أن رابطة المحترفين بقيادة عبد الله ناصر الجنيبي، نجحت في ترك بصمة كبيرة في المنتدى، وعملت على نقل تجاربها وخبراتها والنجاحات التنظيمية التي تحققت في الكرة الإماراتية، خصوصاً في مجال الحوكمة والإدارة المحترفة.

وأضاف: دورنا تبادل الخبرات والتجارب والنجاحات بين أكبر دوريات العالم، ووجود رئيس الرابطة الإيطالية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية، وممثلين كبار من بقية الروابط الأوروبية الكبرى، بخلاف الدوريات المحترفة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، مناسبة تعكس أهمية ذلك التجمع، وما قدمته رابطة المحترفين.

وأضاف: رأيت تطوراً كبيراً في عمل الرابطة، ووقفنا على المبادرات المختلفة التي تخض علاقة الرابطة بالأندية، والمشاريع المشتركة بينهما، وهذا نموذج متميز للغاية، خصوصاً ما يتعلق بتحدي الحضور الجماهيري، وغيرها من الجوانب الأخرى.

وقال: هناك نجاح إداري وتنظيمي كبير في الرابطة، وأعتقد أن النموذج الإماراتي في الاحتراف في كرة القدم «متفرد للغاية»، ويجب نقلة إلى دول في المنطقة متشابهة في الظروف نفسها، كما طلبت خلال المنتدى بعض الدول المنضمة حديثاً إلى العضوية، الاستفادة من النجاحات الإماراتية التنظيمية والإدارية، وكلها عوامل إيجابية للغاية يجب الحرص على تطويرها وتقديم المزيد، من أجل تعزيز قيمتها مع الوقت، لذلك نحرص على نقل الخبرات الإماراتية لجميع الروابط، وكما ننقل خبرات الروابط في أوروبا أيضاً للجميع.

وفيما يتعلق برأيه في تطور المستوى الفني والمشروعات الفنية التطويرية، التي تحرص الرابطة على تنفيذها، وتم عرض بعضها خلال المنتدى، قال: تقوم أندية الإمارات بجهود كبيرة، للنجاح في التحديات الهائلة التي تواجهها، خصوصاً بعد تطور مستوى اللعبة في «القارة الصفراء» عموماً، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التركيز على أن يكون لكرة الإمارات «بصمة خارجية» بالمنافسة قارياً، واطلعنا على مشروعات مشتركة بين الرابطة والأندية لدعم مشاركات الأندية خارجياً، وهذا أمر مثير للاهتمام بالفعل، ويعكس الجهود الكبيرة للرابطة والأندية معاً.

ولفت إنريكي إلى أنه قال في كلمة الختام موجهاً حديثه إلى عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين: أتعبتم من يأتي بعدكم لتنظيم المنتدى، وقصدت كل كلمة قلتها في ذلك اليوم، والإمارات ورئيس رابطة المحترفين، قدما نموذج استضافة استثنائي في دبي، تزامن مع التطور الكبير في دور منتدى الروابط العالمية وتأثيره عالمياً، لذلك كان النقاش ثرياً للغاية والحضور كبير وكثيف، وهذا الأهم.

وبشأن بإمكانية إقامة مقر إقليمي لمنتدى الروابط العالمية، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، ليتخذ الإمارات مقراً له، سواء في أبوظبي أو دبي، خصوصاً أن «الفيفا» أيضاً انشأ مكتباً إقليميا في دبي، قال: بالفعل الأمر مثير للاهتمام، ولن نمانع في ذلك، ونرحب باستضافة الرابطة لمقر إقليمي للمنتدى؛ لأن الإمارات قبلة العالم الرياضي، تستضيف أكبر الأحداث، ونضع كل خبراتنا تحت تصرف الرابطة، ونتعاون معاً في العديد من المشاريع مستقبلاً بالتأكيد.