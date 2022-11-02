4 منتخبات تسيطر على مونديال «البادل تنس»



دبي (الاتحاد)



فرضت منتخبات إسبانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا، سيطرتها على تصفيات الدور الأول لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل، وتختتم منافساتها السبت المقبل، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس .

وحققت المنتخبات الأربعة المتصدرة للتصنيف العالمي للمحترفين الفوز الثاني على التوالي، لتنفرد بصدارة المجموعات، وتضع قدماً في الدور الثاني، حيث فازت إسبانيا على البرتغال 3-0، والأرجنتين على إيطاليا 3-0، والبرازيل على إكوادور 3-0، وفرنسا على مصر 3-0.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز المكسيك على قطر 3-0، وأوروجواي على بريطانيا 2-1، وبلجيكا على هولندا 3-0، وتشيلي على منتخبنا الوطني 3-0، ومصر على قطر 2-1، وباراجواي على المكسيك 3-0.

وبنهاية اليوم الثاني لبطولة الرجال، تصدر المنتخب الإسباني المجموعة الأولى بـ6 نقاط، وجاء البرتغال و باراجواي في المركزين الثاني والثالث «3 نقاط» وبريطانيا رابعاً من دون رصيد.

وفي المجموعة الثانية، انفرد الأرجنتين بالمركز الأول «6 نقاط»، وبلجيكا في المركز الثاني «3 نقاط» متقدماً على إيطاليا الثالث بفارق الأهداف، وهولندا في المركز الأخير بلا نقاط.

وتصدرت البرازيل المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، بفارق الأهداف عن تشيلي، وجاء منتخبنا الوطني والإكوادور في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.

واحتلت فرنسا المركز الأول في المجموعة الرابعة «6 نقاط» أمام باراجواي بفارق الأهداف، ومصر ثالثاً «3 نقاط»، والمكسيك الرابع بـ3 نقاط، وقطر الأخير من دون نقاط.

وشهدت منافسات بطولة السيدات سيطرة المنتخبات المصنفة الأولى عالمياً على تصفيات الدور الأول، وهي إسبانيا، والأرجنتين والبرتغال والسويد.

ورغم الإثارة التي شهدها اليوم الثاني لمنافسات السيدات، إلا أن النتائج جاءت منطقية ومن دون مفاجآت، حيث فاز السويد على منتخبنا الوطني 3-0، والبرازيل على باراجواي 3-0، والأرجنتين على بلجيكا 3-0، والبرتغال على هولندا 3-0، وفرنسا على البرازيل 2-1، وإيطاليا على المكسيك 3-0، وإسبانيا على ألمانيا 3-0، وأوروجواي على اليابان 2-1، وأميركا على تشيلي 2-1، السويد على باراجواي 3-0.

وبذلك تصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة «6 نقاط» من مباراتين، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أميركا ولكل منهما 3 نقاط، واحتلت تشيلي المركز الأخير من دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية تصدرت الأرجنتين بـ6 نقاط، وحلت بلجيكا في المركز الثاني «3 نقاط» وأوروجواي في المركز الثالث بالرصيد نفسه، واليابان في المركز الأخير بـ «صفر» من النقاط .

وفي المجموعة الثالثة، احتلت البرتغال الصدارة «6 نقاط»، متقدمة عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما جاء منتخبا هولندا والمكسيك في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط .

واحتلت السويد صدارة المجموعة الرابعة بـ9 نقاط من 3 مباريات وجاءت البرازيل ثانياً «3 نقاط»، بفارق الأهداف عن باراجواي وفرنسا في المركزين الثالث والرابع، بينما حل منتخبنا الوطني في المركز الأخير من دون نقاط.