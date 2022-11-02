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7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان

7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
2 نوفمبر 2022 16:54

دبي (الاتحاد)

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ترعى شركة طيران الإمارات، الحفل الافتتاحي لموسم سباقات الخيل بمضمار ميدان في دبي يوم الجمعة المقبل، وتضم الأمسية شوطين رئيسيين بقيمة 210 آلاف درهم لكل منهما، أحدهما سباق للتكافؤ «هانديكاب» لخيول حائزة على تصنيف 80-100، والبعض منها تأهل سلفاً لكرنفال كأس دبي العالمي 2023، والأمر نفسه ينطبق على السباق الآخر وبالجائزة نفسها على مسافة 1900 متر.
وتتاح الفرصة لرواد السباقات لمشاهدة الجيل القادم من النجوم وأبطال المستقبل، عندما يحتضن المضمار أول سباق لخيول السنتين مخصص للمبتدئة لمسافة 1200 متر.
وقال اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: يسعدنا أن تكون شركة طيران الإمارات حاضرة في أول حفل لموسم 2022-2023 بمضمار ميدان، وتظل الشركة واحدة من أبرز خطوط الطيران الرائدة في العالم، ودعمهم لنا في نادي دبي لسباق الخيل لا مثيل له.
وأضاف: نتطلع إلى العمل معهم مرة أخرى ولأمسية حافلة بالسباقات القوية في مستهل الموسم الجديد في مضمار دبي الرئيسي.
وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: ملتزمون بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في طليعة الأحداث الرياضية والتجارية والسياحية الرائدة.
ويعدّ الحفل الافتتاحي الأول الذي يتضمن 7 أشواط، من بين 22 حفلاً في مضمار ميدان خلال موسم سباقات 2022-2023، وتعرض مجموعة من التذاكر للبيع حيث تبدأ تكلفة الدخول للجمهور من درهمين، بينما يسمح الدخول مجاناً للأطفال، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والمعلمين، والعاملين في الخطوط الأمامية.

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