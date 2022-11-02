«دولية دبي» للسلة تعود في يناير بـ «النسخة 32»



علي معالي (دبي)



تعود بطولة دبي الدولية لكرة السلة من جديد، بعد أن توقفت العام الماضي بسبب «كورونا»، وأعلن الاتحاد عن تنظيم «النسخة 32»، بداية من 27 من يناير 2023، وأسند ذلك إلى شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة، بعد توقيع العقد الرسمي، بمقر الاتحاد في دبي، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي.

وقال القرقاوي: وقع الاختيار على شركة متخصصة، تُدار بكوادر وطنية شابة، لديهم الحماس والرغبة كبيرة في تنظيم نسخة متميزة تليق وتتناسب بمكانة البطولة ومستواها الفني وشعبيتها الجماهيرية.

وأضاف: «دولية دبي» تعتبر الأقدم والأكثر شعبية في المنطقة لتاريخها العريق، وجماهيرها الغفيرة التي تتواجد دائماً في المدرجات، ومع عودتها لا بد أن تتضافر كل الجهود، لكي تستمع جماهير اللعبة بمستوى أفضل وأقوى.

حضر مراسم توقيع عقد الرعاية الجديد، سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، وعيسى درويش مدير شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، وناجي الجابري مدير شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث الرياضية.

من جهة أخرى، فاز شباب الأهلي على الوصل 92-80، في ختام الجولة السادسة من دوري الرجال، وشهدت تألق «فهود زعبيل» في الربعين الأول والثاني، في حين استعاد «الفرسان» زمام الأمور في الربعين والثالث والرابع.

