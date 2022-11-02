رئيس شركة «دوري السوبر» يتفاوض مع «يويفا»

برلين (د ب أ)

كشف بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي للشركة التي تدعم مشروع إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، الذي انهار في وقت سابق، أنه يرغب في إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» لمناقشة خطط إعادة إطلاق المشروع.

وقال رايشارت لمدونة «إينفاخ مال لوبن» الصوتية في تصريحات نشرت أمس «الثلاثاء»: «سأكون في مدينة نيون بسويسرا الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر مع اليويفا، هذا هو فهمي للحوار، أن تستمع إلى الطرف الآخر وتدخل في مواجهة بالمحادثات، لأننا بالتأكيد لن نتمكن من الاتفاق على كل شيء»، وتولى رايشارت مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إيه 22 سبورتس» التي تدعم دوري السوبر، وتمثل الفرق التي تسعى لإطلاق البطولة.

وكان مشروع إطلاق دوري السوبر الأوروبي، الذي قاده ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، قد انهار أمام حالة الغضب التي انتشرت بين الجماهير والأندية والاتحادات، ومن بينها الاتحادان الدولي «فيفا» والأوروبي «يويفا».

ولم يكن للأندية الألمانية تواجد بين قائمة الفرق الـ 12 التي تضمنها المشروع في البداية، وقد انسحبت تسعة أندية خلال ساعات قليلة بعد الإعلان عن المشروع في أبريل 2021.

وقوبل مفهوم البطولة بانتقادات حادة، حيث كان يتمثل في مشاركة الفرق الـ 12 المؤسسة في منافسات دوري السوبر الأوروبي بغض النظر عن نتائجها في المنافسات المحلية.

وجددت أندية بايرن ميونيخ ولايبزج وبروسيا دورتموند الألمانية، مؤخراً رفضها للمشاركة في دوري السوبر، حتى لو أطلقت بصيغة أخرى.

وقال رايشارت إن المحادثات المخطط لها مع اليويفا يجب أن تشكل «إشارة جيدة للأندية التي لا تزال تتجنب العقوبات أو تخشى منها» في حال المشاركة في الحوار الخاص بدوري السوبر.

وتخوض أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس صراعاً قضائياً حالياً ضد اليويفا لدى محكمة العدل الأوروبية، حيث تتهم تلك الأندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاحتكار، وينتظر أن يصدر الحكم في القضية العام المقبل.