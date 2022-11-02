«الخبرة المحلية» شرط «المدرب البديل» في «دورينا»



معتصم عبدالله (دبي)



تلعب الخبرات المحلية السابقة للمدربين، دوراً مهماً في قرار الاستعانة بهم، مجدداً «بدلاء» خلال الموسم في «دوري المحترفين»، وبرهنت قرارات التعيين الجديدة للمدربين «المقالين» في الموسم الحالي 2021- 2022، في أندية الوحدة، دبا، الظفرة على التوالي، على أهمية «الخبرة المحلية» في التعيين الجديد للمدربين، في ظل عدم الرغبة بالمجازفة مع مدربين جدد.

وأعاد الظفرة تعيين الصربي ألكسندر فيلسوفينتش بدلاً لمواطنه «المقال» نيبوشا فسوفينتش، وهي التجربة الثانية لفيلسوفينتش مع «الفارس»، بعدما قاد الفريق في موسم 2020- 2021، خلال 12 جولة في الدوري، حقق خلالها الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 3، مقابل الخسارة في 5 لقاءات، قبل قرار إقالته في يناير 2021 وإعادة السوري محمد قويض.

وكرر الظفرة سيناريو الوحدة الذي أطاح بمدربه البرتغالي كارلوس كارفالهال، بعد مباراة البطائح 4-0 في الجولة الرابعة، مقابل التعاقد مع مدربه الأسبق الإسباني مانويل خيمنيز، والذي قاد «العنابي» في المرة الأولى موسم 2019- 2020، وأشرف على تدريب الفريق في 21 مباراة.

بدوره، استعان دبا بعد قرار إقالة مدربه الصربي زوران بوبوفيتش بنهاية «الجولة الخامسة» أمام العين 0-2، بخدمات الفرنسي جريجوري، والذي استهل مشواره التدريبي مع رديف الوحدة، قبل أن يتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأول في الموسم الماضي 2021- 2021، ليعود بعدها مدرباً ل «النواخذة» في الموسم الحالي.

وينتظر الألماني ثورستن فينك مدرب النصر، القرار الرسمي بشأن «الإقالة الرابعة» في الدوري، بعد إعلان إدارة «العميد» تشكيل لجنة مؤقتة خلفاً لمجلس إدارة شركة الكرة، وسيكون تعيين جهاز فني جديد على رأس أولويات اللجنة، وتدور الترشيحات حول عدد من أسماء المدربين الذين سبق لهم العمل في الدوري أمثال الألماني وينفريد شايفر، والكرواتي كرونسلاف، والإيطالي زنجا الذين سبق لهم العمل مع «الأزرق» في فترات سابقة، أو في قيادة بعض أندية الدوري.

وبعيداً، عن التغييرات الحالية للمدربين أثناء الموسم، يبرز في قائمة «أصحاب الخبرة» من المدربين في «دورينا» الوطني عبدالعزيز العنبري الذي تولى مهمة تدريب خورفكان، بعد تجربته الناجحة مع الشارقة، فيما يبرز اسم الروماني كوزمين مع الشارقة، بعد تجربه الناجحة مع العين وشباب الأهلي، والبرازيلي كايو زاناردي في القيادة الفنية للبطائح، بعد تجربتين على التوالي مع النصر وخورفكان.

واستمر الجزيرة تحت القيادة الفني للهولندي مارسيل كايزر الذي يقود «فخر أبوظبي» بداية من موسم 2019- 2020، في تجربته الثانية مع الفريق، بعد الأولى موسم 2017- 2018، وعجمان مع الصربي جوران المدرب السابق لأندية اتحاد كلباء وبني ياس وخورفكان والفجيرة.