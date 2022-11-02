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العروبة يحصد ذهبية وفضية فردي «سيدات الطاولة»

العروبة يحصد ذهبية وفضية فردي «سيدات الطاولة»
2 نوفمبر 2022 14:50

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حصدت مروة ومريم الهضيبي لاعبتا العروبة الميداليتين الذهبية والفضية، لبطولة الدولة الأولى لفردي سيدات كرة الطاولة، والتي أقيمت بنادي النصر، فيما تقاسمت منة عادل «العروبة»، وبرابوديا ياساسي «أكاديمية نادي الشارقة»، جائزة المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وشهد تتويج الفائزات، المهندس مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، رئيس اللجنة النسائية، وشهدت النسخة الأولى للبطولة مشاركة 36 لاعبة مثلن أندية العروبة، سيدات الشارقة، أكاديمية أبوظبي، أكاديمية الشارقة، أكاديمية ديب، وأكاديمية RSA، في انتظار منافسات النسخة الثانية للبطولة ذاتها والمقررة خلال فبراير 2023.
من جهته، يتأهب اتحاد الطاولة لتنظيم منافسات بطولة الدولة الأولى لفردي الشباب الأحد المقبل، بنادي شباب الأهلي دبي، بمشاركة 45 لاعباً.

 

تنس الطاولة
العروبة
النصر
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