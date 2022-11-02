أبوظبي تستضيف «النزال المرتقب» بين بيفول وراميريز

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أبوظبي لكتابة فصل جديد في تاريخ الملاكمة العالمية، عندما تستضيف المواجهة المرتقبة بين ديمتري بيفول، حامل لقب وزن خفيف الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية، وجيلبرتو راميريز، المعروف بـ «زوردو» يوم 5 نوفمبر الجاري، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتعهد إيدي هيرن، رئيس مجلس إدارة «ماتش روم بوكسينج»، الشركة المروجة للحدث، بتقديم أمسية لن تنسى في أول نزال يُقام في أبوظبي على لقب بطولة العالم للملاكمة.

وتشهد أولى فعاليات «سلسلة الأبطال»، التي يجري تنظيمها في إطار شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ماتش روم بوكسينج»، تتويج 3 أبطال للعالم، بما في ذلك أول مباراة في منطقة الشرق الأوسط على حزام لبطولة العالم للملاكمة للسيدات، بين الأميركية جيسيكا مكاسكيل، والبريطانية شانتيل كاميرون، لحسم لقب بطولة العالم لوزن خفيف السوبر، فيما يواجه البريطاني زيلفا باريت، الطاجيكي شوكتجون راكيموف على اللقب الشاغر لوزن الريشة السوبر من الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال هيرن: نتطلّع دائماً لتنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تجمع كوكبة من ألمع الملاكمين، ويسعدنا العمل مع شركاء دوليين بمكانة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتحقيق نتائج إيجابية للجميع، ولن ندخر جهداً لضمان نجاح «الأمسية التاريخية»، التي ستضع أبوظبي محط أنظار العالم.

وأشاد هيرن بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية الحديثة في أبوظبي، خاصة «الاتحاد أرينا»، وما يحيطها من مرافق تلائم جميع الفعاليات، والتي تمنح عشاق الملاكمة فرصة حضور فعالية قياس الوزن، بينما يستمتعون بأجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء في مطاعم ومقاهي الواجهة البحرية ياس باي، ومشاهدة الإطلالة الخلابة على حلبة سباقات «الفورمولا-1».

ويتضمن برنامج الأمسية أيضاً، مشاركة ثلاثة ملاكمين إماراتيين واعدين، بالإضافة إلى حضور كامبل هاتون، ابن أسطورة الحلبة البريطاني ريكي، للمرة الأولى في المنطقة.

وشدد هيرن على أن أولى فعاليات «سلسلة الأبطال»، هي مجرد نقطة انطلاق نحو المزيد من التطور والازدهار للملاكمة في أبوظبي والمنطقة.

وأضاف: نعتزم تنظيم فعاليات أخرى في أبوظبي خلال 2023، وعلى مدار السنوات التالية، وهو ما يعزز مكانتها وجهة مفضلة لجمهور الملاكمة، ويضعها في مصاف عواصم الملاكمة العالمية، لاس فيجاس ونيويورك ولندن.

وقال هيرن: توفر المنافسات الرياضية منصة مثالية، لتسليط الضوء على ما تملكه أبوظبي من مقومات متكاملة لتنظيم أبرز البطولات، علاوة على تجاربها السياحية والثقافية والترفيهية الاستثنائية، وفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة، وشواطئها ومنتزهاتها المذهلة وكرم ضيافتها الأصيلة.

يذكر أن تذاكر «نزال أبوظبي»، الذي يتضمن 3 مباريات رئيسية على ألقاب لبطولة العالم، علاوة على نزالات ثانوية بمشاركة نجوم أولمبيين وأبطال سابقين وملاكمين دوليين واعدين، تبدأ من 100 درهم، مع وجود عدد محدود من باقات كبار الشخصيات، والتي تشمل مقاعد على جانبي الحلبة.